Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
dr_bastm написав:Сьогодні телефонував в Варшавський 3. Досі є сорокаметрові і більше, однокімнатні квартири, в готовому будинку 7.6. Старт продажу був 160 днів тому. І на хвилиночку, квартири підходять під єОселю
Вы вообще осознаете риски? Проще, я не знаю, в биткоин влошиться, чем в Варшавский 3
І ще погано те, що кцпи більше не приховують геноцидний характер війни, але найгірше те що їх блдске стадо це все прийняло і повністю підтримує. А хло завжди йде назустріч "чаяніям народу", тому удари будуть ще жорсткішими. І ми вже це бачимо у Харкові.
kingkongovets написав:У Києві різко здорожчало нове житло. Так, за останній місяць вартість квартир у новобудовах столиці збільшилася на 12 650 грн – із середніх 46 050 до 58 700 грн. Тобто здорожчання склало 27,47%. Про це повідомляє M2bomber. Зазначається, що за пів року ціни зросли ще більше – на 16 400 грн, або 38,77%. https://kyiv1.com/u-kiievi-strimko-zdor ... m=facebook
дивно і неочікувано, зрозуміло все, і що курс підріс, є єоселя, і харківські понаїхи, але ж не 38% за півроку, що ж це коїться? ))
Різкій дорожай на фоні швидкої девальвації гривни і колосальних проблем з економікою, з тією ж енергетикою і робочою силою?
100%, банальний вкид-торпеда від рилів-новобудників. Хочуть продати те готове, що є. Будь яким способом. А не вдасться(((