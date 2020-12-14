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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11802118031180411805
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:53

  baraka написав:
  airmax78 написав:Скоріше за все барака забив на свій продукт і не підтримує його. Я б на цю статистику не орієнтувався. Все було більш менш ОК до знищення енергетики. Зараз майбутнє КРЖН як і країни в цілому в тумані.


а если пробежаться руцями по новостройкам - что с ценами по сравнению с годом-два назад? Чисто объективно, какие изменения если руцями сравнить ?

Те що я моніторив колись - ЖК нивки парк 2-к, на зараз впали на 10-15% в доларах за два роки війни.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 19:05

  airmax78 написав:І ще погано те, що кцпи більше не приховують геноцидний характер війни, але найгірше те що їх блдске стадо це все прийняло і повністю підтримує. А хло завжди йде назустріч "чаяніям народу", тому удари будуть ще жорсткішими. І ми вже це бачимо у Харкові.

Скоро червень липень
Ви вже на валізах сидите?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 20:19

  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:І ще погано те, що кцпи більше не приховують геноцидний характер війни, але найгірше те що їх блдске стадо це все прийняло і повністю підтримує. А хло завжди йде назустріч "чаяніям народу", тому удари будуть ще жорсткішими. І ми вже це бачимо у Харкові.

Скоро червень липень
Ви вже на валізах сидите?)

Навряд чи. Він трус та зрадник.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 21:37

  Investor_K написав:
  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:І ще погано те, що кцпи більше не приховують геноцидний характер війни, але найгірше те що їх блдске стадо це все прийняло і повністю підтримує. А хло завжди йде назустріч "чаяніям народу", тому удари будуть ще жорсткішими. І ми вже це бачимо у Харкові.

Скоро червень липень
Ви вже на валізах сидите?)

Навряд чи. Він трус та зрадник.

Це ви про кого? Я нікого не зрадив і тримався в Києві до останнього. Чому ще не повернувся - поки немає виробничої необхідності. Але вона ось-ось з'явиться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 22:11

Зроби правильний вибір!©

  airmax78 написав:ось-ось з'явиться.
Дані в резерві+ оновив?

Приїжджай до нас заробляти ДВА ЛЯМА грн/рік!!! 50 000 доларів!!!

Це ще й поновить твою "стерту" патріотичність + можеш стати ГЕРОЄМ УКРАЇНИ!!!
(а не скидатись покидьком на чужбині)
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 23:00

  Успіх написав:
  airmax78 написав:ось-ось з'явиться.
Дані в резерві+ оновив?

Приїжджай до нас заробляти ДВА ЛЯМА грн/рік!!! 50 000 доларів!!!

Це ще й поновить твою "стерту" патріотичність + можеш стати ГЕРОЄМ УКРАЇНИ!!!
(а не скидатись покидьком на чужбині)

Все може бути. Я готуюсь.
airmax78
 
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