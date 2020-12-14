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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 тра, 2024 18:53
baraka написав: airmax78 написав:
Скоріше за все барака забив на свій продукт і не підтримує його. Я б на цю статистику не орієнтувався. Все було більш менш ОК до знищення енергетики. Зараз майбутнє КРЖН як і країни в цілому в тумані.
а если пробежаться руцями по новостройкам - что с ценами по сравнению с годом-два назад? Чисто объективно, какие изменения если руцями сравнить ?
Те що я моніторив колись - ЖК нивки парк 2-к, на зараз впали на 10-15% в доларах за два роки війни.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 19:05
airmax78 написав:
І ще погано те, що кцпи більше не приховують геноцидний характер війни, але найгірше те що їх блдске стадо це все прийняло і повністю підтримує. А хло завжди йде назустріч "чаяніям народу", тому удари будуть ще жорсткішими. І ми вже це бачимо у Харкові.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 20:19
cherchiltank написав: airmax78 написав:
І ще погано те, що кцпи більше не приховують геноцидний характер війни, але найгірше те що їх блдске стадо це все прийняло і повністю підтримує. А хло завжди йде назустріч "чаяніям народу", тому удари будуть ще жорсткішими. І ми вже це бачимо у Харкові.
Скоро червень липень
Ви вже на валізах сидите?)
Навряд чи. Він трус та зрадник.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 21:37
Investor_K написав: cherchiltank написав: airmax78 написав:
І ще погано те, що кцпи більше не приховують геноцидний характер війни, але найгірше те що їх блдске стадо це все прийняло і повністю підтримує. А хло завжди йде назустріч "чаяніям народу", тому удари будуть ще жорсткішими. І ми вже це бачимо у Харкові.
Скоро червень липень
Ви вже на валізах сидите?)
Навряд чи. Він трус та зрадник.
Це ви про кого? Я нікого не зрадив і тримався в Києві до останнього. Чому ще не повернувся - поки немає виробничої необхідності. Але вона ось-ось з'явиться.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 22:11
airmax78 написав:
ось-ось з'явиться.
Дані в резерві+ оновив?
Приїжджай до нас заробляти ДВА ЛЯМА грн/рік!!! 50 000 доларів!!!
Це ще й поновить твою "стерту" патріотичність + можеш стати ГЕРОЄМ УКРАЇНИ!!!
(а не скидатись покидьком на чужбині)
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Додано: Сер 29 тра, 2024 23:00
Успіх написав: airmax78 написав:
ось-ось з'явиться.
Дані в резерві+ оновив?
Приїжджай до нас заробляти ДВА ЛЯМА грн/рік!!! 50 000 доларів!!!
Це ще й поновить твою "стерту" патріотичність + можеш стати ГЕРОЄМ УКРАЇНИ!!!
(а не скидатись покидьком на чужбині)
Все може бути. Я готуюсь.
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