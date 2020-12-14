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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11801118021180311804
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 23:28

Сьогодні телефонував в Варшавський 3. Досі є сорокаметрові і більше, однокімнатні квартири, в готовому будинку 7.6. Старт продажу був 160 днів тому. І на хвилиночку, квартири підходять під єОселю
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 23:36

  dr_bastm написав:Сьогодні телефонував в Варшавський 3. Досі є сорокаметрові і більше, однокімнатні квартири, в готовому будинку 7.6. Старт продажу був 160 днів тому. І на хвилиночку, квартири підходять під єОселю

Вы вообще осознаете риски? Проще, я не знаю, в биткоин влошиться, чем в Варшавский 3
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 13:06

  Faceless написав:
kingkongovets написав:
sergey_stasyuk555 написав:дивно і неочікувано,
зрозуміло все, і що курс підріс, є єоселя, і харківські понаїхи,
але ж не 38% за півроку, що ж це коїться? ))


розробник М2бомбера присутній на форумі під ніком барака, всі питання до нього)
Точно, то все Барака винен :mrgreen:

Скоріше за все барака забив на свій продукт і не підтримує його. Я б на цю статистику не орієнтувався. Все було більш менш ОК до знищення енергетики. Зараз майбутнє КРЖН як і країни в цілому в тумані.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 15:39

  airmax78 написав:Скоріше за все барака забив на свій продукт і не підтримує його. Я б на цю статистику не орієнтувався. Все було більш менш ОК до знищення енергетики. Зараз майбутнє КРЖН як і країни в цілому в тумані.


а если пробежаться руцями по новостройкам - что с ценами по сравнению с годом-два назад? Чисто объективно, какие изменения если руцями сравнить ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 15:54

1к за 35к с ремонтом и мебелью
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... st12813795

сколько было до войны?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:46

  Бетон написав:
  dr_bastm написав:Сьогодні телефонував в Варшавський 3. Досі є сорокаметрові і більше, однокімнатні квартири, в готовому будинку 7.6. Старт продажу був 160 днів тому. І на хвилиночку, квартири підходять під єОселю

Вы вообще осознаете риски? Проще, я не знаю, в биткоин влошиться, чем в Варшавский 3


чому?
Genie
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:53

  baraka написав:
  airmax78 написав:Скоріше за все барака забив на свій продукт і не підтримує його. Я б на цю статистику не орієнтувався. Все було більш менш ОК до знищення енергетики. Зараз майбутнє КРЖН як і країни в цілому в тумані.


а если пробежаться руцями по новостройкам - что с ценами по сравнению с годом-два назад? Чисто объективно, какие изменения если руцями сравнить ?

Те що я моніторив колись - ЖК нивки парк 2-к, на зараз впали на 10-15% в доларах за два роки війни.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 14:45

  Олежан написав:1к за 35к с ремонтом и мебелью
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... st12813795

сколько было до войны?
до войны люди меньше боялись последних этажей. Про смерть "с неба" мало кто думал.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 16:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  dr_bastm написав:І на хвилиночку, квартири підходять під єОселю


Что тут удивительного? Под постанову объект попадает, застройщику нужны продажи, все гладко.
Рисковать или пропускать - дело заемщиков.
Maksbk
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  #<1 ... 11801118021180311804
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