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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 тра, 2024 23:28
Сьогодні телефонував в Варшавський 3. Досі є сорокаметрові і більше, однокімнатні квартири, в готовому будинку 7.6. Старт продажу був 160 днів тому. І на хвилиночку, квартири підходять під єОселю
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dr_bastm
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Додано: Вів 28 тра, 2024 23:36
dr_bastm написав:
Сьогодні телефонував в Варшавський 3. Досі є сорокаметрові і більше, однокімнатні квартири, в готовому будинку 7.6. Старт продажу був 160 днів тому. І на хвилиночку, квартири підходять під єОселю
Вы вообще осознаете риски? Проще, я не знаю, в биткоин влошиться, чем в Варшавский 3
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Додано: Сер 29 тра, 2024 13:06
Faceless написав: kingkongovets написав:
sergey_stasyuk555 написав:дивно і неочікувано,
зрозуміло все, і що курс підріс, є єоселя, і харківські понаїхи,
але ж не 38% за півроку, що ж це коїться? ))
розробник М2бомбера присутній на форумі під ніком барака, всі питання до нього)
Точно, то все Барака винен
Скоріше за все барака забив на свій продукт і не підтримує його. Я б на цю статистику не орієнтувався. Все було більш менш ОК до знищення енергетики. Зараз майбутнє КРЖН як і країни в цілому в тумані.
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Додано: Сер 29 тра, 2024 15:39
airmax78 написав:
Скоріше за все барака забив на свій продукт і не підтримує його. Я б на цю статистику не орієнтувався. Все було більш менш ОК до знищення енергетики. Зараз майбутнє КРЖН як і країни в цілому в тумані.
а если пробежаться руцями по новостройкам - что с ценами по сравнению с годом-два назад? Чисто объективно, какие изменения если руцями сравнить ?
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Додано: Сер 29 тра, 2024 15:54
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Додано: Сер 29 тра, 2024 18:46
Бетон написав: dr_bastm написав:
Сьогодні телефонував в Варшавський 3. Досі є сорокаметрові і більше, однокімнатні квартири, в готовому будинку 7.6. Старт продажу був 160 днів тому. І на хвилиночку, квартири підходять під єОселю
Вы вообще осознаете риски? Проще, я не знаю, в биткоин влошиться, чем в Варшавский 3
чому?
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Додано: Сер 29 тра, 2024 18:53
baraka написав: airmax78 написав:
Скоріше за все барака забив на свій продукт і не підтримує його. Я б на цю статистику не орієнтувався. Все було більш менш ОК до знищення енергетики. Зараз майбутнє КРЖН як і країни в цілому в тумані.
а если пробежаться руцями по новостройкам - что с ценами по сравнению с годом-два назад? Чисто объективно, какие изменения если руцями сравнить ?
Те що я моніторив колись - ЖК нивки парк 2-к, на зараз впали на 10-15% в доларах за два роки війни.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 14:45
до войны люди меньше боялись последних этажей. Про смерть "с неба" мало кто думал.
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Додано: Чет 30 тра, 2024 16:10
dr_bastm написав:
І на хвилиночку, квартири підходять під єОселю
Что тут удивительного? Под постанову объект попадает, застройщику нужны продажи, все гладко.
Рисковать или пропускать - дело заемщиков.
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