RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11801118021180311804
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 23:28

Сьогодні телефонував в Варшавський 3. Досі є сорокаметрові і більше, однокімнатні квартири, в готовому будинку 7.6. Старт продажу був 160 днів тому. І на хвилиночку, квартири підходять під єОселю
dr_bastm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 47
З нами з: 05.01.23
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 23:36

  dr_bastm написав:Сьогодні телефонував в Варшавський 3. Досі є сорокаметрові і більше, однокімнатні квартири, в готовому будинку 7.6. Старт продажу був 160 днів тому. І на хвилиночку, квартири підходять під єОселю

Вы вообще осознаете риски? Проще, я не знаю, в биткоин влошиться, чем в Варшавский 3
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2732
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 13:06

  Faceless написав:
kingkongovets написав:
sergey_stasyuk555 написав:дивно і неочікувано,
зрозуміло все, і що курс підріс, є єоселя, і харківські понаїхи,
але ж не 38% за півроку, що ж це коїться? ))


розробник М2бомбера присутній на форумі під ніком барака, всі питання до нього)
Точно, то все Барака винен :mrgreen:

Скоріше за все барака забив на свій продукт і не підтримує його. Я б на цю статистику не орієнтувався. Все було більш менш ОК до знищення енергетики. Зараз майбутнє КРЖН як і країни в цілому в тумані.
airmax78
 
Повідомлень: 42917
З нами з: 25.10.12
Подякував: 971 раз.
Подякували: 5293 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 15:39

  airmax78 написав:Скоріше за все барака забив на свій продукт і не підтримує його. Я б на цю статистику не орієнтувався. Все було більш менш ОК до знищення енергетики. Зараз майбутнє КРЖН як і країни в цілому в тумані.


а если пробежаться руцями по новостройкам - что с ценами по сравнению с годом-два назад? Чисто объективно, какие изменения если руцями сравнить ?
baraka
 
Повідомлень: 5421
З нами з: 09.10.12
Подякував: 889 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 15:54

1к за 35к с ремонтом и мебелью
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... st12813795

сколько было до войны?
Олежан
 
Повідомлень: 1216
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:46

  Бетон написав:
  dr_bastm написав:Сьогодні телефонував в Варшавський 3. Досі є сорокаметрові і більше, однокімнатні квартири, в готовому будинку 7.6. Старт продажу був 160 днів тому. І на хвилиночку, квартири підходять під єОселю

Вы вообще осознаете риски? Проще, я не знаю, в биткоин влошиться, чем в Варшавский 3


чому?
Genie
 
Повідомлень: 311
З нами з: 06.03.20
Подякував: 51 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2024 18:53

  baraka написав:
  airmax78 написав:Скоріше за все барака забив на свій продукт і не підтримує його. Я б на цю статистику не орієнтувався. Все було більш менш ОК до знищення енергетики. Зараз майбутнє КРЖН як і країни в цілому в тумані.


а если пробежаться руцями по новостройкам - что с ценами по сравнению с годом-два назад? Чисто объективно, какие изменения если руцями сравнить ?

Те що я моніторив колись - ЖК нивки парк 2-к, на зараз впали на 10-15% в доларах за два роки війни.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8951
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1344 раз.
Подякували: 1736 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 14:45

  Олежан написав:1к за 35к с ремонтом и мебелью
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... st12813795

сколько было до войны?
до войны люди меньше боялись последних этажей. Про смерть "с неба" мало кто думал.
flysoulfly
 
Повідомлень: 4864
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1626 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 16:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  dr_bastm написав:І на хвилиночку, квартири підходять під єОселю


Что тут удивительного? Под постанову объект попадает, застройщику нужны продажи, все гладко.
Рисковать или пропускать - дело заемщиков.
Maksbk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 08.02.24
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:53

  baraka написав:
  UA написав:
  baraka написав:подкину ещё вариант - открываете в Interactive Brokers счёт и скирдуете туда через wise. Но там нужно доход показать. Надо будет - снимете там, не надо будет, потом снимете тут.

А комиссия какая?
Как с опцией ложу тут я, а там снимает жена?


не, там делаете счёт токо на себя
0.5 вроде съест монобанк. А, и танцевать с евро надо, но таке, решаемо говорят. И про НБУ лимиты не забываем.
я не пробовал, мопед не мой если что

но бабки должны быть белыми, ИБ нужно будет доки показать

Да, пробовал и пробую и дальше ) других способов вывести недорого валюту не нашел, если нет уже октрытых счетов в зарубежных банках
Sidus
 
Повідомлень: 894
З нами з: 17.09.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11801118021180311804
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sidus і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2479, 2480, 2481
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24803 16587613
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 тра, 2024 12:39
Модератор
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1348 5442772
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 кві, 2024 09:10
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 49578
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.