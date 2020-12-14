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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11802118031180411805
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:27

  airmax78 написав: Зараз майбутнє КРЖН як і країни в цілому в тумані.

Інша справа ВРЖН, там знову можна починати, з купівлі однієї, потім другої, з обов'язковим плінтусом прихованого монтажу. Але, ж з початком цієї інерації на ВРЖН австріякам треба дуже уважно вдивлятись у майбутн'є своєї країни, лічильник зворотнього відліку буде запущено... :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:44

  Sidus написав:P.S. IB пока не просил документов по легальности, возможно, позже попросит. Но если они у вас в банковской системе, предполагается легальность, а кеш туда сложно отправить


не, думаю просто суммы мелкие
ведь по свифту, если сумма большая - вроде ИБ просит доки

а подскажите плиз по лимитам - 100К эквивалент в гривне на 1 банк или по всем банкам ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  baraka написав:а подскажите плиз по лимитам - 100К эквивалент в гривне на 1 банк или по всем банкам ?

Я так розумію на кожен банк по 100к
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:41

  baraka написав:
  Sidus написав:P.S. IB пока не просил документов по легальности, возможно, позже попросит. Но если они у вас в банковской системе, предполагается легальность, а кеш туда сложно отправить


не, думаю просто суммы мелкие
ведь по свифту, если сумма большая - вроде ИБ просит доки

а подскажите плиз по лимитам - 100К эквивалент в гривне на 1 банк или по всем банкам ?


вроде как по 1 банку, но в моно просто комиссия ниже, в сенсе например мне 2% показало, не стал им пользоваться
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 22:21

  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав: Зараз майбутнє КРЖН як і країни в цілому в тумані.

Інша справа ВРЖН, там знову можна починати, з купівлі однієї, потім другої, з обов'язковим плінтусом прихованого монтажу. Але, ж з початком цієї інерації на ВРЖН австріякам треба дуже уважно вдивлятись у майбутн'є своєї країни, лічильник зворотнього відліку буде запущено... :mrgreen:

Купівля у Відні не на часі. Я згодний із деякими експертами що 3тя Світова вже невідворотня і зворотній відлік вже розпочатий.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 22:37

  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав: Зараз майбутнє КРЖН як і країни в цілому в тумані.

Інша справа ВРЖН, там знову можна починати, з купівлі однієї, потім другої, з обов'язковим плінтусом прихованого монтажу. Але, ж з початком цієї інерації на ВРЖН австріякам треба дуже уважно вдивлятись у майбутн'є своєї країни, лічильник зворотнього відліку буде запущено... :mrgreen:

Купівля у Відні не на часі. Я згодний із деякими експертами що 3тя Світова вже невідворотня і зворотній відлік вже розпочатий.


Тоді ваші інвестиціі це бункер + консерви, на решту - фізичне золото
Sidus
 
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