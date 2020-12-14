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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:27
airmax78 написав:
Зараз майбутнє КРЖН як і країни в цілому в тумані.
Інша справа ВРЖН, там знову можна починати, з купівлі однієї, потім другої, з обов'язковим плінтусом прихованого монтажу. Але, ж з початком цієї інерації на ВРЖН австріякам треба дуже уважно вдивлятись у майбутн'є своєї країни, лічильник зворотнього відліку буде запущено...
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:44
Sidus написав:
P.S. IB пока не просил документов по легальности, возможно, позже попросит. Но если они у вас в банковской системе, предполагается легальность, а кеш туда сложно отправить
не, думаю просто суммы мелкие
ведь по свифту, если сумма большая - вроде ИБ просит доки
а подскажите плиз по лимитам - 100К эквивалент в гривне на 1 банк или по всем банкам ?
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:12
baraka написав:
а подскажите плиз по лимитам - 100К эквивалент в гривне на 1 банк или по всем банкам ?
Я так розумію на кожен банк по 100к
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:41
baraka написав: Sidus написав:
P.S. IB пока не просил документов по легальности, возможно, позже попросит. Но если они у вас в банковской системе, предполагается легальность, а кеш туда сложно отправить
не, думаю просто суммы мелкие
ведь по свифту, если сумма большая - вроде ИБ просит доки
а подскажите плиз по лимитам - 100К эквивалент в гривне на 1 банк или по всем банкам ?
вроде как по 1 банку, но в моно просто комиссия ниже, в сенсе например мне 2% показало, не стал им пользоваться
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 22:21
_Mykola_ написав: airmax78 написав:
Зараз майбутнє КРЖН як і країни в цілому в тумані.
Інша справа ВРЖН, там знову можна починати, з купівлі однієї, потім другої, з обов'язковим плінтусом прихованого монтажу. Але, ж з початком цієї інерації на ВРЖН австріякам треба дуже уважно вдивлятись у майбутн'є своєї країни, лічильник зворотнього відліку буде запущено...
Купівля у Відні не на часі. Я згодний із деякими експертами що 3тя Світова вже невідворотня і зворотній відлік вже розпочатий.
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 22:37
airmax78 написав: _Mykola_ написав: airmax78 написав:
Зараз майбутнє КРЖН як і країни в цілому в тумані.
Інша справа ВРЖН, там знову можна починати, з купівлі однієї, потім другої, з обов'язковим плінтусом прихованого монтажу. Але, ж з початком цієї інерації на ВРЖН австріякам треба дуже уважно вдивлятись у майбутн'є своєї країни, лічильник зворотнього відліку буде запущено...
Купівля у Відні не на часі. Я згодний із деякими експертами що 3тя Світова вже невідворотня і зворотній відлік вже розпочатий.
Тоді ваші інвестиціі це бункер + консерви, на решту - фізичне золото
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Sidus
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Додано: Суб 01 чер, 2024 07:43
В скільки би тепер обійшовся ремонт, і скільки "бетонний паралепіпед"?
На мою думку, перше виросло в ціні, а друге, ні
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Додано: Суб 01 чер, 2024 07:45
Sidus написав: airmax78 написав:
Купівля у Відні не на часі. Я згодний із деякими експертами що 3тя Світова вже невідворотня і зворотній відлік вже розпочатий.
Тоді ваші інвестиціі це бункер + консерви, на решту - фізичне золото
А на шмайсер/машингевер і маслята?
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