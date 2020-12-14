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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 чер, 2024 20:02
rjkz написав: Sidus написав: baraka написав:
не, там делаете счёт токо на себя
0.5 вроде съест монобанк. А, и танцевать с евро надо, но таке, решаемо говорят. И про НБУ лимиты не забываем.
я не пробовал, мопед не мой если что
но бабки должны быть белыми, ИБ нужно будет доки показать
Да, пробовал и пробую и дальше ) других способов вывести недорого валюту не нашел, если нет уже октрытых счетов в зарубежных банках.
P.S. IB пока не просил документов по легальности, возможно, позже попросит. Но если они у вас в банковской системе, предполагается легальность, а кеш туда сложно отправить
У меня есть УЖЕ открытые счета "в зарубежных банках".
Как мне ЛЕГАЛЬНО и прозрачно получить деньги на счет в США от продажи квартиры/квартир в Киеве?
я би зароблені в США відкладав/інвестував, а ті що з неньки потрохи виводив і проїдав, тільки цікаво, де поділося попереднє повідомлення, де автору вказали, що він ще 2014 "все знав і підготувався"
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flyman
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:10
rjkz написав:
У меня есть УЖЕ открытые счета "в зарубежных банках".
Как мне ЛЕГАЛЬНО и прозрачно получить деньги на счет в США от продажи квартиры/квартир в Киеве?
В теории: продаёте квартиру - деньги на счёт в гривне. Снимаете и в этом же банке покупаете за наличные валюту. На таможне предоставляете документы и вывозите.
По крайней мере, так говорят риелторы. Важно всё сделать в одном банке!
Как Вы заедете, будете выезжать, как решите вопрос с наличием валюты для покупки - это уже зависит от ваших возможностей.
Через IB устанете гонять т.к. загнать туда через Wise не большими партиями конечно можно, но что дальше? Ничего не покупая, указать другой счёт и выгнать - это белыми нитками шито.
P.S. Заехать и выехать Вы сможете отказавшись ранее от украинского гражданства. Отказаться сможете если уже имеете другое т.к. без гражданства нельзя.
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Richi
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:15
flyman написав: rjkz написав: Sidus написав:
Да, пробовал и пробую и дальше ) других способов вывести недорого валюту не нашел, если нет уже октрытых счетов в зарубежных банках.
P.S. IB пока не просил документов по легальности, возможно, позже попросит. Но если они у вас в банковской системе, предполагается легальность, а кеш туда сложно отправить
У меня есть УЖЕ открытые счета "в зарубежных банках".
Как мне ЛЕГАЛЬНО и прозрачно получить деньги на счет в США от продажи квартиры/квартир в Киеве?
я би зароблені в США відкладав/інвестував, а ті що з неньки потрохи виводив і проїдав, тільки цікаво, де поділося попереднє повідомлення, де автору вказали, що він ще 2014 "все знав і підготувався"
Не знаю что там было, если это ко мне, то не "все знал и подготовился"
В 2015 принято было решение. Если-бы кто-то интересовался эмиграцией в США, то знал-бы, что это - вероятностный процесс. Не гарантированный.
Поэтому в программу подготовки не входило продавать недвигу.
И сейчас не входит. Как диверсификация - продать 1 или 2 квартиры.
Помимо всего прочего именно сейчас тут выгодней держать на счету деньги под 5% чем в Киеве под 3% в аренде. Но так было не всегда.
Проедать - долго и нудно.
Лучше заплатить все налоги, ввести белые деньги и положить их на счет пока есть 5%.
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rjkz
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:22
Richi написав: rjkz написав:
У меня есть УЖЕ открытые счета "в зарубежных банках".
Как мне ЛЕГАЛЬНО и прозрачно получить деньги на счет в США от продажи квартиры/квартир в Киеве?
В теории: продаёте квартиру - деньги на счёт в гривне. Снимаете и в этом же банке покупаете за наличные валюту. На таможне предоставляете документы и вывозите.
По крайней мере, так говорят риелторы. Важно всё сделать в одном банке!
Как Вы заедете, будете выезжать, как решите вопрос с наличием валюты для покупки - это уже зависит от ваших возможностей.
Через IB устанете гонять т.к. загнать туда через Wise не большими партиями конечно можно, но что дальше? Ничего не покупая, указать другой счёт и выгнать - это белыми нитками шито.
P.S. Заехать и выехать Вы сможете отказавшись ранее от украинского гражданства. Отказаться сможете если уже имеете другое т.к. без гражданства нельзя.
Спасибо за попытку помочь.
1. Отказаться от украинского гражданства даже имея паспорт другого государства сейчас невозмножно. Просто не рассматриваются такие кейсы. До войны было практически невозможно. Сын друга - гражданин страны ЕС, пытался это сделать.
2. Посещение Украины - неоправданно рискованное мероприятие. Предпочитаю сделать через доверенность. Доверенность, выданная нотариусом за рубежом - работает.
3. Проблема в том, что сумма порядка 100к вызовет вопрос IRS (американская налоговая) на который надо четко и понятно для них ответить. В противном случае это повлечет такие последствия, что проще забить на квартиры и забыть.
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rjkz
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