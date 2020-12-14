Додано: Суб 01 чер, 2024 20:15

flyman написав: rjkz написав: Sidus написав: Да, пробовал и пробую и дальше ) других способов вывести недорого валюту не нашел, если нет уже октрытых счетов в зарубежных банках.



P.S. IB пока не просил документов по легальности, возможно, позже попросит. Но если они у вас в банковской системе, предполагается легальность, а кеш туда сложно отправить Да, пробовал и пробую и дальше ) других способов вывести недорого валюту не нашел, если нет уже октрытых счетов в зарубежных банках.P.S. IB пока не просил документов по легальности, возможно, позже попросит. Но если они у вас в банковской системе, предполагается легальность, а кеш туда сложно отправить



У меня есть УЖЕ открытые счета "в зарубежных банках".

Как мне ЛЕГАЛЬНО и прозрачно получить деньги на счет в США от продажи квартиры/квартир в Киеве? У меня есть УЖЕ открытые счета "в зарубежных банках".Как мне ЛЕГАЛЬНО и прозрачно получить деньги на счет в США от продажи квартиры/квартир в Киеве?

я би зароблені в США відкладав/інвестував, а ті що з неньки потрохи виводив і проїдав, тільки цікаво, де поділося попереднє повідомлення, де автору вказали, що він ще 2014 "все знав і підготувався" я би зароблені в США відкладав/інвестував, а ті що з неньки потрохи виводив і проїдав, тільки цікаво, де поділося попереднє повідомлення, де автору вказали, що він ще 2014 "все знав і підготувався"

Не знаю что там было, если это ко мне, то не "все знал и подготовился"В 2015 принято было решение. Если-бы кто-то интересовался эмиграцией в США, то знал-бы, что это - вероятностный процесс. Не гарантированный.Поэтому в программу подготовки не входило продавать недвигу.И сейчас не входит. Как диверсификация - продать 1 или 2 квартиры.Помимо всего прочего именно сейчас тут выгодней держать на счету деньги под 5% чем в Киеве под 3% в аренде. Но так было не всегда.Проедать - долго и нудно.Лучше заплатить все налоги, ввести белые деньги и положить их на счет пока есть 5%.