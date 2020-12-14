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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 чер, 2024 01:02
rjkz написав:
Нафига?
Предположим, я имею 100к от продажи киевского бетона.
За год на проесть это около 18-20 куе. 5 лет просто проедать 100 куе при этом их будет "проедать" инфляция.
Завожу 100 куе на депо и имею 5 куе в год.
вивести 100куе швидко, якісно, дешево ... три кити менеджменту ... вибирай щось одне.
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flyman
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