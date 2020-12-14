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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11804118051180611807
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 01:02

  rjkz написав:
Нафига?
Предположим, я имею 100к от продажи киевского бетона.
За год на проесть это около 18-20 куе. 5 лет просто проедать 100 куе при этом их будет "проедать" инфляция.
Завожу 100 куе на депо и имею 5 куе в год.

вивести 100куе швидко, якісно, дешево ... три кити менеджменту ... вибирай щось одне.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 03:16

  rjkz написав:
Не знаю что там было, если это ко мне, то не "все знал и подготовился"
В 2015 принято было решение. Если-бы кто-то интересовался эмиграцией в США, то знал-бы, что это - вероятностный процесс. Не гарантированный.
Поэтому в программу подготовки не входило продавать недвигу.
И сейчас не входит. Как диверсификация - продать 1 или 2 квартиры.
Помимо всего прочего именно сейчас тут выгодней держать на счету деньги под 5% чем в Киеве под 3% в аренде. Но так было не всегда.
Проедать - долго и нудно.
Лучше заплатить все налоги, ввести белые деньги и положить их на счет пока есть 5%.


Наразi вiдносно бiла схема - отримати грн вiд покупця безналом, розкидати iх по своiх рахунках в рiзних банках i вiкривати конвертацiйнi депозити по 200к грн в мiсяць на 3 мiсяцi. По закiнченню депозита знiмати з валютноi карти по 100к грн в день в ATM в США. Паралельно знiмати по 12.5к грн в тиждень в ATM в США. Дати довiренiсть на отримання виписок в банках з мокрими печатями, щоб можна було простежити весь шлях.

Будуть втрати на девальвацii грн, на подвiйнiй конвертацii, та комicii банкiв за зняття в закордонних ATM. Десь 4% сумарно без врахування девальвацii грн. Будуть втрати часу на менеджмент цього процесу на протязi декiлькох мiсяцiв (або рокiв якщо у вас небагато рахункiв в банках). Якщо рахункiв 10-15, то за 6 мiсяцiв 100к USD можна вивести.

Питання з ТЦК вирiшили?
А то тут скоро можуть штрафи початися (в ютубi повно iнформацii), i виконавча служба може i квартиру з молотка продати, i з рахункiв штрафи списати.
На цьому фонi 3% vs 5% буде не найбiльшою проблемою.
little_wanderer
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 10:35

  rjkz написав:1. Отказаться от украинского гражданства даже имея паспорт другого государства сейчас невозмножно. Просто не рассматриваются такие кейсы. До войны было практически невозможно. Сын друга - гражданин страны ЕС, пытался это сделать.

Вы пробовали это сделать? Отправить официально по почте заказным письмом?

  rjkz написав:3. Проблема в том, что сумма порядка 100к вызовет вопрос IRS (американская налоговая) на который надо четко и понятно для них ответить. В противном случае это повлечет такие последствия, что проще забить на квартиры и забыть.

Выезжаете в Молдову, Румынию, Болгарию .... Открываете счёт и на основании деклараций о ввезённых деньгах пополняете его. Далее отправляете обычным свитом на свой счёт в США. Всё легально, законно, официально, как вам и нужно.
P.S. Можно вывозить по 10 т. на человека и без декларации, но это долго и в банках не охотно принимают наличные. У них там внутренние распоряжения и ставят всякие заслоны, типа не более 5 т. в день или дополнительные комиссии за пополнение более 10 т. в месяц и т.д.
Но вы же в поисках вариантов? Люди продают бизнеса (товарные запасы) за 25% реальной стоимости. Большие проблемы и снижение спроса - отражается в стоимости.
P.S. Кстати, при выводе в IB вы всегда можете предоставить документы о продаже квартиры. Запаркуйте там нал. Вам же нет особой разницы в каком банке вам будут начислять 5%?!
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 10:43

  little_wanderer написав:
  rjkz написав:
Не знаю что там было, если это ко мне, то не "все знал и подготовился"
В 2015 принято было решение. Если-бы кто-то интересовался эмиграцией в США, то знал-бы, что это - вероятностный процесс. Не гарантированный.
Поэтому в программу подготовки не входило продавать недвигу.
И сейчас не входит. Как диверсификация - продать 1 или 2 квартиры.
Помимо всего прочего именно сейчас тут выгодней держать на счету деньги под 5% чем в Киеве под 3% в аренде. Но так было не всегда.
Проедать - долго и нудно.
Лучше заплатить все налоги, ввести белые деньги и положить их на счет пока есть 5%.

Питання з ТЦК вирiшили?
А то тут скоро можуть штрафи початися (в ютубi повно iнформацii), i виконавча служба може i квартиру з молотка продати, i з рахункiв штрафи списати.
На цьому фонi 3% vs 5% буде не найбiльшою проблемою.

Захищати Україну на фронті або у тилових військових частинах зобов"язані УСІ її громадяни відповідного віку (18-60) і стану здоров"я, незалежно від їхнього місця перебування під час воєнного стану. Нарешті держава поступово позбавляється стратегії шмарклежуйства у цьому питанні: будь-які законні методи є доречними і необхідними заради формування потужного людського потенціалу для знищення кацапської орди. Програш - це неминуча смерть у різні способи і різний час для УСІХ українців. Орда живими не залишить НІКОГО, окрім безправних рабів. А щодо нерухомості, то наразі найбільшою проблемою є сама можливість її продажу, тим паче за 100 тисяч для одного об"єкту.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 11:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Richi написав:Вы пробовали это сделать? Отправить официально по почте заказным письмом?
Друг витратив більше 100Є і 2 дні часу, все оформив як слід, надіслав запит ще влітку 2022 і досі жодної відповіді...
  rjkz написав:3. Проблема в том, что сумма порядка 100к вызовет вопрос IRS (американская налоговая) на который надо четко и понятно для них ответить.
За США не скажу, а от в Чехії договір продажу цілком підійшов і дали без проблем внести готівку на рахунок для авансу іпотеки, тільки довелось зробити офіційний переклад договору і за це заплатити кілька сотень. Єдине, що вони ще вимагали договір купівлі, тобто їх цікавило звідки взялась нерухомість...
Дюрі-бачі
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  #<1 ... 11804118051180611807
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