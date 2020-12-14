вивести 100куе швидко, якісно, дешево ... три кити менеджменту ... вибирай щось одне.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 чер, 2024 01:02
вивести 100куе швидко, якісно, дешево ... три кити менеджменту ... вибирай щось одне.
Додано: Нед 02 чер, 2024 03:16
Наразi вiдносно бiла схема - отримати грн вiд покупця безналом, розкидати iх по своiх рахунках в рiзних банках i вiкривати конвертацiйнi депозити по 200к грн в мiсяць на 3 мiсяцi. По закiнченню депозита знiмати з валютноi карти по 100к грн в день в ATM в США. Паралельно знiмати по 12.5к грн в тиждень в ATM в США. Дати довiренiсть на отримання виписок в банках з мокрими печатями, щоб можна було простежити весь шлях.
Будуть втрати на девальвацii грн, на подвiйнiй конвертацii, та комicii банкiв за зняття в закордонних ATM. Десь 4% сумарно без врахування девальвацii грн. Будуть втрати часу на менеджмент цього процесу на протязi декiлькох мiсяцiв (або рокiв якщо у вас небагато рахункiв в банках). Якщо рахункiв 10-15, то за 6 мiсяцiв 100к USD можна вивести.
Питання з ТЦК вирiшили?
А то тут скоро можуть штрафи початися (в ютубi повно iнформацii), i виконавча служба може i квартиру з молотка продати, i з рахункiв штрафи списати.
На цьому фонi 3% vs 5% буде не найбiльшою проблемою.
Додано: Нед 02 чер, 2024 10:35
Вы пробовали это сделать? Отправить официально по почте заказным письмом?
Выезжаете в Молдову, Румынию, Болгарию .... Открываете счёт и на основании деклараций о ввезённых деньгах пополняете его. Далее отправляете обычным свитом на свой счёт в США. Всё легально, законно, официально, как вам и нужно.
P.S. Можно вывозить по 10 т. на человека и без декларации, но это долго и в банках не охотно принимают наличные. У них там внутренние распоряжения и ставят всякие заслоны, типа не более 5 т. в день или дополнительные комиссии за пополнение более 10 т. в месяц и т.д.
Но вы же в поисках вариантов? Люди продают бизнеса (товарные запасы) за 25% реальной стоимости. Большие проблемы и снижение спроса - отражается в стоимости.
P.S. Кстати, при выводе в IB вы всегда можете предоставить документы о продаже квартиры. Запаркуйте там нал. Вам же нет особой разницы в каком банке вам будут начислять 5%?!
Додано: Нед 02 чер, 2024 10:43
Захищати Україну на фронті або у тилових військових частинах зобов"язані УСІ її громадяни відповідного віку (18-60) і стану здоров"я, незалежно від їхнього місця перебування під час воєнного стану. Нарешті держава поступово позбавляється стратегії шмарклежуйства у цьому питанні: будь-які законні методи є доречними і необхідними заради формування потужного людського потенціалу для знищення кацапської орди. Програш - це неминуча смерть у різні способи і різний час для УСІХ українців. Орда живими не залишить НІКОГО, окрім безправних рабів. А щодо нерухомості, то наразі найбільшою проблемою є сама можливість її продажу, тим паче за 100 тисяч для одного об"єкту.
Додано: Нед 02 чер, 2024 11:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Друг витратив більше 100Є і 2 дні часу, все оформив як слід, надіслав запит ще влітку 2022 і досі жодної відповіді...
За США не скажу, а от в Чехії договір продажу цілком підійшов і дали без проблем внести готівку на рахунок для авансу іпотеки, тільки довелось зробити офіційний переклад договору і за це заплатити кілька сотень. Єдине, що вони ще вимагали договір купівлі, тобто їх цікавило звідки взялась нерухомість...
Додано: Нед 02 чер, 2024 13:04
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