Додано: Нед 02 чер, 2024 15:13

vladimir07 написав: Richi написав: Люди продают бизнеса (товарные запасы) за 25% реальной стоимости. Большие проблемы и снижение спроса - отражается в стоимости.

Люди продают бизнеса (товарные запасы) за 25% реальной стоимости. Большие проблемы и снижение спроса - отражается в стоимости.

А пример можете привести, когда продали бизнес за 25% стоимости ?

Вы же опираетесь на какие-то известные случаи, когда такое пишете. А пример можете привести, когда продали бизнес за 25% стоимости ?Вы же опираетесь на какие-то известные случаи, когда такое пишете.

Можно, т.к. это реальные примеры, но что это вам даст? Здесь много нюансов и у каждого индивидуально.Можете ли Вы на данный момент удалённо продавать это в розницу и оперировать денежными потоками?Как изменился спрос на ваш товар?Есть ли срок годности у этого товара (поджимает ли вас время), т.к. даже обычные краски для рисования имеют свой срок годности.Где находится товар и надо его забирать или вы сможете удалённо организовать доставку ... ?Вопросов много и все они влияют на стоимость. Если Вы торговали пледами в Херсоне (сезонный товар) и хотите чтобы сейчас кто-то приехал в Херсон и в несезон забрал всё это, то наверно и 15% не получите. А если это расходники на популярные автомобили в Киеве, то вероятно история другая.Но суть в том, что когда человек отошёл от бизнеса, находиться удалённо, то решать вопросы очень сложно и решается это только ценой - 50% и ниже. При этом, ему очень нужны деньги и это ``боль``, которую он подсознательно хочет решить, как можно быстрее (она давит на него).P.S. Но если вам интересен реальный кейс, то написал в личку т.к. история не моя и не могу афишировать.