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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 чер, 2024 18:02
Richi
Вайз действительно поднял комиссию, вы меня огорчили
Но, я проверил - не настолько как вы пишите. Важно пополнить с евровой карты (украинской, монобанк) на евровый счёт IB использую гугл пей. На самом брокере еще 2 доллара комиссии за обмен в доллары. На суммах от 500 евро, выходит около 1.5%+2доллара. Раньше я пополнял вообще считай бесплатно - 0.5%
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elron
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Додано: Нед 02 чер, 2024 18:08
Richi написав:
WU мы давно используем для переводов в Украину.
Только надо уточнить или это законно переводить за продажу квартиры.
Там есть пункт, что нельзя делать переводы за продажу товаров.
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rjkz
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Додано: Нед 02 чер, 2024 18:26
Дюрі-бачі написав: Richi написав:
Вы пробовали это сделать? Отправить официально по почте заказным письмом?
Друг витратив більше 100Є і 2 дні часу, все оформив як слід, надіслав запит ще влітку 2022 і досі жодної відповіді...
А він при виїзді з України отримав паспорт саме для вибуття на постійне проживання (здається, паспорт такий самий, але є відповідний штапм), знявся зі всіх обліків, включаючи військкомат або ТЦК? Чи, як це звичайно робилося, поїхав "як є", а там на місті отримав другий паспорт?
Не стверджую, що це щось змінило би, просто цікаво, наскільки нарід знайомий із "законною" процедурою виходу з українського громадянства.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 18:31
M-Audio написав:
А він при виїзді з України отримав паспорт саме для вибуття на постійне проживання (здається, паспорт такий самий, але є відповідний штапм), знявся зі всіх обліків, включаючи військкомат або ТЦК? Чи, як це звичайно робилося, поїхав "як є", а там на місті отримав другий паспорт?
Не стверджую, що це щось змінило би, просто цікаво, наскільки нарід знайомий із "законною" процедурою виходу з українського громадянства.
Спочатку поїхав як є (в 2008), потім знявся з усіх обліків в ТЦК / реєстрації як треба (десь в 2018).
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 02 чер, 2024 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 18:32
flyman написав:
але ви заводите на Фіделіті, чи ще Вінгуард чи куда там білі, зароблені в США, а проїдаєте з банківських карточок з рахнків у неньці (або там третьої країни), ну ви ж не мульлон доларів будете прокручувати з неньки, за 10 років 100кує можна прокачати, розмазавши масло тонким смальцем на бутерброді
От навіть цікво, як відреагує IRS, якщо їм пояснити, що інвестовані кошти - ось тут, зароблені за 2-5-10 років, копієчка до копієчки. Чи не зацікавить їх питання, а за що ви, власне, весь цей час жили, з яких надхождень сплачували оренду? Я не сумніваюсь, що вони мають право задавати таке питання, а от насправді, зададуть, чи ні?
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Додано: Нед 02 чер, 2024 18:57
elron написав:Richi
Вайз действительно поднял комиссию, вы меня огорчили
Но, я проверил - не настолько как вы пишите. Важно пополнить с евровой карты (украинской, монобанк) на евровый счёт IB использую гугл пей. На самом брокере еще 2 доллара комиссии за обмен в доллары. На суммах от 500 евро, выходит около 1.5%+2доллара. Раньше я пополнял вообще считай бесплатно - 0.5%
1) Не я вас огорчил, а Wise
2) С гривневой карты переводы через Wise не возможны. Поэтому ваше уточнение - пустое
3) Комиссия в разные страны вероятно разная. Как пример, я сейчас ввёл немецкий счёт в качестве получения 500 евро и:
26,50 EUR -Комиссия за оплату дебетовой картой
0,95 EUR - Наша комиссия
–27,45 EUR Итоговая стоимость (5,5%)
Я такие деньжищи обычно не отправляю, в основном в районе 50-100 EUR и там получается комиссия в районе 6,5%.
Возможно (предположение), что у вас счёт в IB находиться в Британии и Wise там прописана ... Возможно поэтому вам показало такую низкую комиссию?!
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Додано: Нед 02 чер, 2024 18:59
rjkz написав:
WU мы давно используем для переводов в Украину.
Только надо уточнить или это законно переводить за продажу квартиры.
Там есть пункт, что нельзя делать переводы за продажу товаров.
За какую продажу товаров? Вы что-то продаёте или покупаете?
Вы же вроде озвучивали проблему вывода своих средств полученных с проданной квартиры? Так это ваши личные средства, которые вы хотите себе же и отправить. В чём проблема?
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