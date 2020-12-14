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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11806118071180811809>
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 18:02

Richi
Вайз действительно поднял комиссию, вы меня огорчили :( Но, я проверил - не настолько как вы пишите. Важно пополнить с евровой карты (украинской, монобанк) на евровый счёт IB использую гугл пей. На самом брокере еще 2 доллара комиссии за обмен в доллары. На суммах от 500 евро, выходит около 1.5%+2доллара. Раньше я пополнял вообще считай бесплатно - 0.5%
elron
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 18:08

  Richi написав:
  rjkz написав:
  Richi написав:

IB - interactivebrokers, но наверно для вас это уже не вариант, т.к. заводить туда нужно через Wise с украинской карты, а они давиче сильно увеличили тарифы ~ 6.5% + 2% Приват (если через него) т.к. нагнуть своих граждан - это же святое. Можете отправить через Western Union, там тарифы не высокие. Пройдёте идентификацию, как американец и вам открыта дверь в мир переводов :)


WU мы давно используем для переводов в Украину.
Только надо уточнить или это законно переводить за продажу квартиры.
Там есть пункт, что нельзя делать переводы за продажу товаров.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 18:26

  Дюрі-бачі написав:
  Richi написав:Вы пробовали это сделать? Отправить официально по почте заказным письмом?
Друг витратив більше 100Є і 2 дні часу, все оформив як слід, надіслав запит ще влітку 2022 і досі жодної відповіді...

А він при виїзді з України отримав паспорт саме для вибуття на постійне проживання (здається, паспорт такий самий, але є відповідний штапм), знявся зі всіх обліків, включаючи військкомат або ТЦК? Чи, як це звичайно робилося, поїхав "як є", а там на місті отримав другий паспорт?

Не стверджую, що це щось змінило би, просто цікаво, наскільки нарід знайомий із "законною" процедурою виходу з українського громадянства.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 18:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  M-Audio написав:А він при виїзді з України отримав паспорт саме для вибуття на постійне проживання (здається, паспорт такий самий, але є відповідний штапм), знявся зі всіх обліків, включаючи військкомат або ТЦК? Чи, як це звичайно робилося, поїхав "як є", а там на місті отримав другий паспорт?

Не стверджую, що це щось змінило би, просто цікаво, наскільки нарід знайомий із "законною" процедурою виходу з українського громадянства.

Спочатку поїхав як є (в 2008), потім знявся з усіх обліків в ТЦК / реєстрації як треба (десь в 2018).
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 02 чер, 2024 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 18:32

  flyman написав:але ви заводите на Фіделіті, чи ще Вінгуард чи куда там білі, зароблені в США, а проїдаєте з банківських карточок з рахнків у неньці (або там третьої країни), ну ви ж не мульлон доларів будете прокручувати з неньки, за 10 років 100кує можна прокачати, розмазавши масло тонким смальцем на бутерброді

От навіть цікво, як відреагує IRS, якщо їм пояснити, що інвестовані кошти - ось тут, зароблені за 2-5-10 років, копієчка до копієчки. Чи не зацікавить їх питання, а за що ви, власне, весь цей час жили, з яких надхождень сплачували оренду? Я не сумніваюсь, що вони мають право задавати таке питання, а от насправді, зададуть, чи ні?
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 18:57

  elron написав:Richi
Вайз действительно поднял комиссию, вы меня огорчили :( Но, я проверил - не настолько как вы пишите. Важно пополнить с евровой карты (украинской, монобанк) на евровый счёт IB использую гугл пей. На самом брокере еще 2 доллара комиссии за обмен в доллары. На суммах от 500 евро, выходит около 1.5%+2доллара. Раньше я пополнял вообще считай бесплатно - 0.5%

1) Не я вас огорчил, а Wise
2) С гривневой карты переводы через Wise не возможны. Поэтому ваше уточнение - пустое
3) Комиссия в разные страны вероятно разная. Как пример, я сейчас ввёл немецкий счёт в качестве получения 500 евро и:

26,50 EUR -Комиссия за оплату дебетовой картой
0,95 EUR - Наша комиссия
–27,45 EUR Итоговая стоимость (5,5%)
Я такие деньжищи обычно не отправляю, в основном в районе 50-100 EUR и там получается комиссия в районе 6,5%.
Возможно (предположение), что у вас счёт в IB находиться в Британии и Wise там прописана ... Возможно поэтому вам показало такую низкую комиссию?!
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 18:59

  rjkz написав:WU мы давно используем для переводов в Украину.
Только надо уточнить или это законно переводить за продажу квартиры.
Там есть пункт, что нельзя делать переводы за продажу товаров.

За какую продажу товаров? Вы что-то продаёте или покупаете?
Вы же вроде озвучивали проблему вывода своих средств полученных с проданной квартиры? Так это ваши личные средства, которые вы хотите себе же и отправить. В чём проблема?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 19:40

Richi
2) Извините, если не уследил контекст. Но сообщением ранее вы написали про украинскую карту. Я и пишу про неё, только я про евровую, а не гривневую - оформить в приложении банка в два клика. Важное уточнение: не отправлять на счёт вайз, а потом далее - у меня его и нет, а просто пользоваться Вайзом как платежным каналом. Для украинцев в Вайз полная регистрация с оформлением карты сейчас закрыта.

3) 26,50 EUR -Комиссия за оплату дебетовой картой

В этом и ошибка заключается, нужно сначала привязать нужную карту к оплате гугл пей, затем воспользоваться опцией - оплата через гугл пей.

Я не знаю где находится счёт, сайт заканчивается на домен .com. Оформлял по украинским документам.
elron
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 20:37

  M-Audio написав:
  flyman написав:але ви заводите на Фіделіті, чи ще Вінгуард чи куда там білі, зароблені в США, а проїдаєте з банківських карточок з рахнків у неньці (або там третьої країни), ну ви ж не мульлон доларів будете прокручувати з неньки, за 10 років 100кує можна прокачати, розмазавши масло тонким смальцем на бутерброді

От навіть цікво, як відреагує IRS, якщо їм пояснити, що інвестовані кошти - ось тут, зароблені за 2-5-10 років, копієчка до копієчки. Чи не зацікавить їх питання, а за що ви, власне, весь цей час жили, з яких надхождень сплачували оренду? Я не сумніваюсь, що вони мають право задавати таке питання, а от насправді, зададуть, чи ні?

може задати банк, коли будеш брати іпотеку, і порахуєш, що можеш на 100% із американського доходу покривати, а банк, ні-ні, тільки 30% від прошлорічної податкової декларації, а як подав 2 роки податкові декларації, уже для банку вважай що 30% відсотків від доходу домогостподарства за той час чисті як сльоза, хоч кешем з штампами потертими купюрами, хоч на зберігальному рахунку під 5%, а в перший же рік завести 100куе в банк зайшовши з вулиці, ясно там возбудяться
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 22:57

  M-Audio написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Richi написав:Вы пробовали это сделать? Отправить официально по почте заказным письмом?
Друг витратив більше 100Є і 2 дні часу, все оформив як слід, надіслав запит ще влітку 2022 і досі жодної відповіді...

А він при виїзді з України отримав паспорт саме для вибуття на постійне проживання (здається, паспорт такий самий, але є відповідний штапм), знявся зі всіх обліків, включаючи військкомат або ТЦК? Чи, як це звичайно робилося, поїхав "як є", а там на місті отримав другий паспорт?

Не стверджую, що це щось змінило би, просто цікаво, наскільки нарід знайомий із "законною" процедурою виходу з українського громадянства.


То, что Вы описали - это предусмотренная законом процедура оформления с украинской стороны выезда на ПМЖ. Ее проходит всреднем в год всего около 2,5 тысяч человек. Остальные кладут прибор.
Она не лишает человека гражданства, но после нее государство только "видит", что человек не проживает на территории Украины и "знает" только страну проживания. Ставится штамп "выезд на ПМЖ в ...".
После этого в принципе некуда слать повестки и прочие письма. "На деревню дедушке".
rjkz
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