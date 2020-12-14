RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11806118071180811809
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:01

  elron написав:Richi
Вайз действительно поднял комиссию, вы меня огорчили :( Но, я проверил - не настолько как вы пишите. Важно пополнить с евровой карты (украинской, монобанк) на евровый счёт IB использую гугл пей. На самом брокере еще 2 доллара комиссии за обмен в доллары. На суммах от 500 евро, выходит около 1.5%+2доллара. Раньше я пополнял вообще считай бесплатно - 0.5%


А нащо додатковий шаг в виглядi wise та IB, якщо можна в США з ATM знiмати по 2.5куе в день з укр. USD карти?
little_wanderer
 
Повідомлень: 816
З нами з: 16.10.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:05

  rjkz написав:То, что Вы описали - это предусмотренная законом процедура оформления с украинской стороны выезда на ПМЖ. Ее проходит всреднем в год всего около 2,5 тысяч человек. Остальные кладут прибор.
Она не лишает человека гражданства, но после нее государство только "видит", что человек не проживает на территории Украины и "знает" только страну проживания. Ставится штамп "выезд на ПМЖ в ...".
После этого в принципе некуда слать повестки и прочие письма. "На деревню дедушке".


18 травня прийняли закон що знятi з облiку повиннi повернутись та стати на облiк в мiсячний термiн. За порушення правил облiку штраф 17к-25к грн, при несплатi за 10 днiв штраф подвоюеться та переходить в виконавчу службу на примусове стягнення. Квартира на вас записана?
little_wanderer
 
Повідомлень: 816
З нами з: 16.10.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:08

  airmax78 написав:Купівля у Відні не на часі. Я згодний із деякими експертами що 3тя Світова вже невідворотня і зворотній відлік вже розпочатий.
внєзапно!
flysoulfly
 
Повідомлень: 4869
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1629 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:34

  M-Audio написав:
  flyman написав:але ви заводите на Фіделіті, чи ще Вінгуард чи куда там білі, зароблені в США, а проїдаєте з банківських карточок з рахнків у неньці (або там третьої країни), ну ви ж не мульлон доларів будете прокручувати з неньки, за 10 років 100кує можна прокачати, розмазавши масло тонким смальцем на бутерброді

От навіть цікво, як відреагує IRS, якщо їм пояснити, що інвестовані кошти - ось тут, зароблені за 2-5-10 років, копієчка до копієчки. Чи не зацікавить їх питання, а за що ви, власне, весь цей час жили, з яких надхождень сплачували оренду? Я не сумніваюсь, що вони мають право задавати таке питання, а от насправді, зададуть, чи ні?


Лучше не доводить ситуацию, когда у IRS начнут появляться вопросы кроме как "Вы в прошлом году недоначислили себе налогов с такой-то формы в таком-то размере, пожалуйста, сделайте это в этом году"
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16699
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8362 раз.
Подякували: 5252 раз.
 
Профіль
7
3
5
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:38

  Richi написав:
  rjkz написав:WU мы давно используем для переводов в Украину.
Только надо уточнить или это законно переводить за продажу квартиры.
Там есть пункт, что нельзя делать переводы за продажу товаров.

За какую продажу товаров? Вы что-то продаёте или покупаете?
Вы же вроде озвучивали проблему вывода своих средств полученных с проданной квартиры? Так это ваши личные средства, которые вы хотите себе же и отправить. В чём проблема?


когда делается отправка денег через ВЮ, там надо галочку поставить, что это не оплата за что-то.
Учитывая, что отправлять-то буду не я, так как не могу приехать в Украину (вернее только один раз), то кому-то надо поставить эту галочку, а как трактовать продажу квартиры - я не знаю.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16699
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8362 раз.
Подякували: 5252 раз.
 
Профіль
7
3
5
  #<1 ... 11806118071180811809
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lejko_vit, V2 і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2479, 2480, 2481
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24804 16589563
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 чер, 2024 13:17
vladimir07
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1348 5442993
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 кві, 2024 09:10
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 49810
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1919)
02.06.2024 23:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.