RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11806118071180811809
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:01

  elron написав:Richi
Вайз действительно поднял комиссию, вы меня огорчили :( Но, я проверил - не настолько как вы пишите. Важно пополнить с евровой карты (украинской, монобанк) на евровый счёт IB использую гугл пей. На самом брокере еще 2 доллара комиссии за обмен в доллары. На суммах от 500 евро, выходит около 1.5%+2доллара. Раньше я пополнял вообще считай бесплатно - 0.5%


А нащо додатковий шаг в виглядi wise та IB, якщо можна в США з ATM знiмати по 2.5куе в день з укр. USD карти?
little_wanderer
 
Повідомлень: 816
З нами з: 16.10.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:05

  rjkz написав:То, что Вы описали - это предусмотренная законом процедура оформления с украинской стороны выезда на ПМЖ. Ее проходит всреднем в год всего около 2,5 тысяч человек. Остальные кладут прибор.
Она не лишает человека гражданства, но после нее государство только "видит", что человек не проживает на территории Украины и "знает" только страну проживания. Ставится штамп "выезд на ПМЖ в ...".
После этого в принципе некуда слать повестки и прочие письма. "На деревню дедушке".


18 травня прийняли закон що знятi з облiку повиннi повернутись та стати на облiк в мiсячний термiн. За порушення правил облiку штраф 17к-25к грн, при несплатi за 10 днiв штраф подвоюеться та переходить в виконавчу службу на примусове стягнення. Квартира на вас записана?
little_wanderer
 
Повідомлень: 816
З нами з: 16.10.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:08

  airmax78 написав:Купівля у Відні не на часі. Я згодний із деякими експертами що 3тя Світова вже невідворотня і зворотній відлік вже розпочатий.
внєзапно!
flysoulfly
 
Повідомлень: 4872
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1630 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:34

  M-Audio написав:
  flyman написав:але ви заводите на Фіделіті, чи ще Вінгуард чи куда там білі, зароблені в США, а проїдаєте з банківських карточок з рахнків у неньці (або там третьої країни), ну ви ж не мульлон доларів будете прокручувати з неньки, за 10 років 100кує можна прокачати, розмазавши масло тонким смальцем на бутерброді

От навіть цікво, як відреагує IRS, якщо їм пояснити, що інвестовані кошти - ось тут, зароблені за 2-5-10 років, копієчка до копієчки. Чи не зацікавить їх питання, а за що ви, власне, весь цей час жили, з яких надхождень сплачували оренду? Я не сумніваюсь, що вони мають право задавати таке питання, а от насправді, зададуть, чи ні?


Лучше не доводить ситуацию, когда у IRS начнут появляться вопросы кроме как "Вы в прошлом году недоначислили себе налогов с такой-то формы в таком-то размере, пожалуйста, сделайте это в этом году"
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16701
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8363 раз.
Подякували: 5254 раз.
 
Профіль
7
3
5
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 23:38

  Richi написав:
  rjkz написав:WU мы давно используем для переводов в Украину.
Только надо уточнить или это законно переводить за продажу квартиры.
Там есть пункт, что нельзя делать переводы за продажу товаров.

За какую продажу товаров? Вы что-то продаёте или покупаете?
Вы же вроде озвучивали проблему вывода своих средств полученных с проданной квартиры? Так это ваши личные средства, которые вы хотите себе же и отправить. В чём проблема?


когда делается отправка денег через ВЮ, там надо галочку поставить, что это не оплата за что-то.
Учитывая, что отправлять-то буду не я, так как не могу приехать в Украину (вернее только один раз), то кому-то надо поставить эту галочку, а как трактовать продажу квартиры - я не знаю.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16701
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8363 раз.
Подякували: 5254 раз.
 
Профіль
7
3
5
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 00:02

  rjkz написав:
  Richi написав:
  rjkz написав:WU мы давно используем для переводов в Украину.
Только надо уточнить или это законно переводить за продажу квартиры.
Там есть пункт, что нельзя делать переводы за продажу товаров.

За какую продажу товаров? Вы что-то продаёте или покупаете?
Вы же вроде озвучивали проблему вывода своих средств полученных с проданной квартиры? Так это ваши личные средства, которые вы хотите себе же и отправить. В чём проблема?


когда делается отправка денег через ВЮ, там надо галочку поставить, что это не оплата за что-то.
Учитывая, что отправлять-то буду не я, так как не могу приехать в Украину (вернее только один раз), то кому-то надо поставить эту галочку, а как трактовать продажу квартиры - я не знаю.
это же не "перевод денег продавцу от покупателя"
flysoulfly
 
Повідомлень: 4872
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1630 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 00:15

  airmax78 написав:
  _Mykola_ написав:
  airmax78 написав: Зараз майбутнє КРЖН як і країни в цілому в тумані.

Інша справа ВРЖН, там знову можна починати, з купівлі однієї, потім другої, з обов'язковим плінтусом прихованого монтажу. Але, ж з початком цієї інерації на ВРЖН австріякам треба дуже уважно вдивлятись у майбутн'є своєї країни, лічильник зворотнього відліку буде запущено... :mrgreen:

Купівля у Відні не на часі. Я згодний із деякими експертами що 3тя Світова вже невідворотня і зворотній відлік вже розпочатий.


Благословенная Швейцария рядом, там спасетесь
fox767676
 
Повідомлень: 1585
З нами з: 13.06.20
Подякував: 301 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 06:41

  little_wanderer написав:
  rjkz написав:То, что Вы описали - это предусмотренная законом процедура оформления с украинской стороны выезда на ПМЖ. Ее проходит всреднем в год всего около 2,5 тысяч человек. Остальные кладут прибор.
Она не лишает человека гражданства, но после нее государство только "видит", что человек не проживает на территории Украины и "знает" только страну проживания. Ставится штамп "выезд на ПМЖ в ...".
После этого в принципе некуда слать повестки и прочие письма. "На деревню дедушке".


18 травня прийняли закон що знятi з облiку повиннi повернутись та стати на облiк в мiсячний термiн. За порушення правил облiку штраф 17к-25к грн, при несплатi за 10 днiв штраф подвоюеться та переходить в виконавчу службу на примусове стягнення. Квартира на вас записана?


Я не сомневаюсь, что могут что угодно.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16701
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8363 раз.
Подякували: 5254 раз.
 
Профіль
7
3
5
  #<1 ... 11806118071180811809
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2479, 2480, 2481
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24804 16589727
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 чер, 2024 13:17
vladimir07
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1348 5443153
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 кві, 2024 09:10
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 49834
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.