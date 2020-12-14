rjkz написав:

То, что Вы описали - это предусмотренная законом процедура оформления с украинской стороны выезда на ПМЖ. Ее проходит всреднем в год всего около 2,5 тысяч человек. Остальные кладут прибор.Она не лишает человека гражданства, но после нее государство только "видит", что человек не проживает на территории Украины и "знает" только страну проживания. Ставится штамп "выезд на ПМЖ в ...".После этого в принципе некуда слать повестки и прочие письма. "На деревню дедушке".