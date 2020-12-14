Додано: Пон 03 чер, 2024 09:42

little_wanderer написав: elron написав: Richi

Вайз действительно поднял комиссию, вы меня огорчили Но, я проверил - не настолько как вы пишите. Важно пополнить с евровой карты (украинской, монобанк) на евровый счёт IB использую гугл пей. На самом брокере еще 2 доллара комиссии за обмен в доллары. На суммах от 500 евро, выходит около 1.5%+2доллара. Раньше я пополнял вообще считай бесплатно - 0.5% Вайз действительно поднял комиссию, вы меня огорчилиНо, я проверил - не настолько как вы пишите. Важно пополнить с евровой карты (украинской, монобанк) на евровый счёт IB использую гугл пей. На самом брокере еще 2 доллара комиссии за обмен в доллары. На суммах от 500 евро, выходит около 1.5%+2доллара. Раньше я пополнял вообще считай бесплатно - 0.5%



А нащо додатковий шаг в виглядi wise та IB, якщо можна в США з ATM знiмати по 2.5куе в день з укр. USD карти? А нащо додатковий шаг в виглядi wise та IB, якщо можна в США з ATM знiмати по 2.5куе в день з укр. USD карти?

Да, действительно. Однако вопрос не том, что позволяется в США, а в том, что разрешается НБУ. С гривневых карт можно снимать ~ 300$ в неделю, а с валютной не знаю. Но почти уверен, что после снятия первых 10-15 т. карту заблокируют, скажут что вы не желательный клиент для банка и закроют счёт. Далее квест со получением своих денег ...P.S. Можно вообще не снимать, а рассчитываться этой картой. 100 т. на пару лет в США хватитА деньги с зарплаты будут идти легально на американский счёт, всё как и нужно.