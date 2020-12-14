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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 чер, 2024 23:01
elron написав:Richi
Вайз действительно поднял комиссию, вы меня огорчили
Но, я проверил - не настолько как вы пишите. Важно пополнить с евровой карты (украинской, монобанк) на евровый счёт IB использую гугл пей. На самом брокере еще 2 доллара комиссии за обмен в доллары. На суммах от 500 евро, выходит около 1.5%+2доллара. Раньше я пополнял вообще считай бесплатно - 0.5%
А нащо додатковий шаг в виглядi wise та IB, якщо можна в США з ATM знiмати по 2.5куе в день з укр. USD карти?
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Додано: Нед 02 чер, 2024 23:05
rjkz написав:
То, что Вы описали - это предусмотренная законом процедура оформления с украинской стороны выезда на ПМЖ. Ее проходит всреднем в год всего около 2,5 тысяч человек. Остальные кладут прибор.
Она не лишает человека гражданства, но после нее государство только "видит", что человек не проживает на территории Украины и "знает" только страну проживания. Ставится штамп "выезд на ПМЖ в ...".
После этого в принципе некуда слать повестки и прочие письма. "На деревню дедушке".
18 травня прийняли закон що знятi з облiку повиннi повернутись та стати на облiк в мiсячний термiн. За порушення правил облiку штраф 17к-25к грн, при несплатi за 10 днiв штраф подвоюеться та переходить в виконавчу службу на примусове стягнення. Квартира на вас записана?
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Додано: Нед 02 чер, 2024 23:08
airmax78 написав:
Купівля у Відні не на часі. Я згодний із деякими експертами що 3тя Світова вже невідворотня і зворотній відлік вже розпочатий.
внєзапно!
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Додано: Нед 02 чер, 2024 23:34
M-Audio написав: flyman написав:
але ви заводите на Фіделіті, чи ще Вінгуард чи куда там білі, зароблені в США, а проїдаєте з банківських карточок з рахнків у неньці (або там третьої країни), ну ви ж не мульлон доларів будете прокручувати з неньки, за 10 років 100кує можна прокачати, розмазавши масло тонким смальцем на бутерброді
От навіть цікво, як відреагує IRS, якщо їм пояснити, що інвестовані кошти - ось тут, зароблені за 2-5-10 років, копієчка до копієчки. Чи не зацікавить їх питання, а за що ви, власне, весь цей час жили, з яких надхождень сплачували оренду? Я не сумніваюсь, що вони мають право задавати таке питання, а от насправді, зададуть, чи ні?
Лучше не доводить ситуацию, когда у IRS начнут появляться вопросы кроме как "Вы в прошлом году недоначислили себе налогов с такой-то формы в таком-то размере, пожалуйста, сделайте это в этом году"
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Додано: Нед 02 чер, 2024 23:38
Richi написав: rjkz написав:
WU мы давно используем для переводов в Украину.
Только надо уточнить или это законно переводить за продажу квартиры.
Там есть пункт, что нельзя делать переводы за продажу товаров.
За какую продажу товаров? Вы что-то продаёте или покупаете?
Вы же вроде озвучивали проблему вывода своих средств полученных с проданной квартиры? Так это ваши личные средства, которые вы хотите себе же и отправить. В чём проблема?
когда делается отправка денег через ВЮ, там надо галочку поставить, что это не оплата за что-то.
Учитывая, что отправлять-то буду не я, так как не могу приехать в Украину (вернее только один раз), то кому-то надо поставить эту галочку, а как трактовать продажу квартиры - я не знаю.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 00:02
rjkz написав: Richi написав: rjkz написав:
WU мы давно используем для переводов в Украину.
Только надо уточнить или это законно переводить за продажу квартиры.
Там есть пункт, что нельзя делать переводы за продажу товаров.
За какую продажу товаров? Вы что-то продаёте или покупаете?
Вы же вроде озвучивали проблему вывода своих средств полученных с проданной квартиры? Так это ваши личные средства, которые вы хотите себе же и отправить. В чём проблема?
когда делается отправка денег через ВЮ, там надо галочку поставить, что это не оплата за что-то.
Учитывая, что отправлять-то буду не я, так как не могу приехать в Украину (вернее только один раз), то кому-то надо поставить эту галочку, а как трактовать продажу квартиры - я не знаю.
это же не "перевод денег продавцу от покупателя
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Додано: Пон 03 чер, 2024 00:15
airmax78 написав: _Mykola_ написав: airmax78 написав:
Зараз майбутнє КРЖН як і країни в цілому в тумані.
Інша справа ВРЖН, там знову можна починати, з купівлі однієї, потім другої, з обов'язковим плінтусом прихованого монтажу. Але, ж з початком цієї інерації на ВРЖН австріякам треба дуже уважно вдивлятись у майбутн'є своєї країни, лічильник зворотнього відліку буде запущено...
Купівля у Відні не на часі. Я згодний із деякими експертами що 3тя Світова вже невідворотня і зворотній відлік вже розпочатий.
Благословенная Швейцария рядом, там спасетесь
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Додано: Пон 03 чер, 2024 06:41
little_wanderer написав: rjkz написав:
То, что Вы описали - это предусмотренная законом процедура оформления с украинской стороны выезда на ПМЖ. Ее проходит всреднем в год всего около 2,5 тысяч человек. Остальные кладут прибор.
Она не лишает человека гражданства, но после нее государство только "видит", что человек не проживает на территории Украины и "знает" только страну проживания. Ставится штамп "выезд на ПМЖ в ...".
После этого в принципе некуда слать повестки и прочие письма. "На деревню дедушке".
18 травня прийняли закон що знятi з облiку повиннi повернутись та стати на облiк в мiсячний термiн. За порушення правил облiку штраф 17к-25к грн, при несплатi за 10 днiв штраф подвоюеться та переходить в виконавчу службу на примусове стягнення. Квартира на вас записана?
Я не сомневаюсь, что могут что угодно.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 09:42
little_wanderer написав: elron написав:Richi
Вайз действительно поднял комиссию, вы меня огорчили
Но, я проверил - не настолько как вы пишите. Важно пополнить с евровой карты (украинской, монобанк) на евровый счёт IB использую гугл пей. На самом брокере еще 2 доллара комиссии за обмен в доллары. На суммах от 500 евро, выходит около 1.5%+2доллара. Раньше я пополнял вообще считай бесплатно - 0.5%
А нащо додатковий шаг в виглядi wise та IB, якщо можна в США з ATM знiмати по 2.5куе в день з укр. USD карти?
Да, действительно. Однако вопрос не том, что позволяется в США, а в том, что разрешается НБУ. С гривневых карт можно снимать ~ 300$ в неделю, а с валютной не знаю. Но почти уверен, что после снятия первых 10-15 т. карту заблокируют, скажут что вы не желательный клиент для банка и закроют счёт. Далее квест со получением своих денег ...
P.S. Можно вообще не снимать, а рассчитываться этой картой. 100 т. на пару лет в США хватит
А деньги с зарплаты будут идти легально на американский счёт, всё как и нужно.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 11:47
little_wanderer написав: rjkz написав:
Не знаю что там было, если это ко мне, то не "все знал и подготовился"
В 2015 принято было решение. Если-бы кто-то интересовался эмиграцией в США, то знал-бы, что это - вероятностный процесс. Не гарантированный.
Поэтому в программу подготовки не входило продавать недвигу.
И сейчас не входит. Как диверсификация - продать 1 или 2 квартиры.
Помимо всего прочего именно сейчас тут выгодней держать на счету деньги под 5% чем в Киеве под 3% в аренде. Но так было не всегда.
Проедать - долго и нудно.
Лучше заплатить все налоги, ввести белые деньги и положить их на счет пока есть 5%.
Наразi вiдносно бiла схема - отримати грн вiд покупця безналом, розкидати iх по своiх рахунках в рiзних банках i вiкривати конвертацiйнi депозити по 200к грн в мiсяць на 3 мiсяцi. По закiнченню депозита знiмати з валютноi карти по 100к грн в день в ATM в США. Паралельно знiмати по 12.5к грн в тиждень в ATM в США. Дати довiренiсть на отримання виписок в банках з мокрими печатями, щоб можна було простежити весь шлях.
Будуть втрати на девальвацii грн, на подвiйнiй конвертацii, та комicii банкiв за зняття в закордонних ATM. Десь 4% сумарно без врахування девальвацii грн. Будуть втрати часу на менеджмент цього процесу на протязi декiлькох мiсяцiв (або рокiв якщо у вас небагато рахункiв в банках). Якщо рахункiв 10-15, то за 6 мiсяцiв 100к USD можна вивести.
Питання з ТЦК вирiшили?
А то тут скоро можуть штрафи початися (в ютубi повно iнформацii), i виконавча служба може i квартиру з молотка продати, i з рахункiв штрафи списати.
На цьому фонi 3% vs 5% буде не найбiльшою проблемою.
Якщо в Україні будуть кримінальні провадження(а саме з тцк будуть кримінальні провадження), буде проблема з працевлаштуванням за кордоном, проблема з наймом нерухомості та кредитною історією
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