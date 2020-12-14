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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 чер, 2024 11:59
Олежан написав:
Якщо в Україні будуть кримінальні провадження(а саме з тцк будуть кримінальні провадження), буде проблема з працевлаштуванням за кордоном, проблема з наймом нерухомості та кредитною історією
Яким чином? Всіх подадуть у розшук в інтерпол?
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kyk
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Додано: Пон 03 чер, 2024 12:14
как всё-таки интересно произошёл фазовый сдвиг.
ещё пол года назад всё было хорошо: ремонты, недвига растёт, впереди новые хаи, только бетон.
а сейчас мы обсуждаем как спасти нахомяченное, вывести его за границу. Размышляем насчёт штрафов, арестов счётов и недвиги, а некоторые уже нафантазировали на плюс 5 млн украинцев в базе интерпола.
мда...
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baraka
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Додано: Пон 03 чер, 2024 12:58
baraka написав:как всё-таки интересно произошёл фазовый сдвиг.
ещё пол года назад всё было хорошо: ремонты, недвига растёт, впереди новые хаи, только бетон.
а сейчас мы обсуждаем как спасти нахомяченное, вывести его за границу. Размышляем насчёт штрафов, арестов счётов и недвиги, а некоторые уже нафантазировали на плюс 5 млн украинцев в базе интерпола.
мда...
Де таке було півроку тому?
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Faceless
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Додано: Пон 03 чер, 2024 14:14
Faceless написав:
baraka написав:как всё-таки интересно произошёл фазовый сдвиг.
ещё пол года назад всё было хорошо: ремонты, недвига растёт, впереди новые хаи, только бетон.
а сейчас мы обсуждаем как спасти нахомяченное, вывести его за границу. Размышляем насчёт штрафов, арестов счётов и недвиги, а некоторые уже нафантазировали на плюс 5 млн украинцев в базе интерпола.
мда...
Де таке було півроку тому?
эээ... на этой ветке.
мы обсуждали тут аресты, способы вывода нахомяченного и т.д. пол года назад ?
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baraka
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Додано: Пон 03 чер, 2024 14:14
kyk написав: Олежан написав:
Якщо в Україні будуть кримінальні провадження(а саме з тцк будуть кримінальні провадження), буде проблема з працевлаштуванням за кордоном, проблема з наймом нерухомості та кредитною історією
Яким чином? Всіх подадуть у розшук в інтерпол?
Поступово. Іншого виходу не бачу.
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