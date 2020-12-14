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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11807118081180911810
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 11:59

  Олежан написав:Якщо в Україні будуть кримінальні провадження(а саме з тцк будуть кримінальні провадження), буде проблема з працевлаштуванням за кордоном, проблема з наймом нерухомості та кредитною історією

Яким чином? Всіх подадуть у розшук в інтерпол? :lol:
kyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:14

как всё-таки интересно произошёл фазовый сдвиг.

ещё пол года назад всё было хорошо: ремонты, недвига растёт, впереди новые хаи, только бетон.

а сейчас мы обсуждаем как спасти нахомяченное, вывести его за границу. Размышляем насчёт штрафов, арестов счётов и недвиги, а некоторые уже нафантазировали на плюс 5 млн украинцев в базе интерпола.

мда...
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:как всё-таки интересно произошёл фазовый сдвиг.

ещё пол года назад всё было хорошо: ремонты, недвига растёт, впереди новые хаи, только бетон.

а сейчас мы обсуждаем как спасти нахомяченное, вывести его за границу. Размышляем насчёт штрафов, арестов счётов и недвиги, а некоторые уже нафантазировали на плюс 5 млн украинцев в базе интерпола.

мда...
Де таке було півроку тому?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 14:14

  Faceless написав:
baraka написав:как всё-таки интересно произошёл фазовый сдвиг.

ещё пол года назад всё было хорошо: ремонты, недвига растёт, впереди новые хаи, только бетон.

а сейчас мы обсуждаем как спасти нахомяченное, вывести его за границу. Размышляем насчёт штрафов, арестов счётов и недвиги, а некоторые уже нафантазировали на плюс 5 млн украинцев в базе интерпола.

мда...
Де таке було півроку тому?


эээ... на этой ветке.
мы обсуждали тут аресты, способы вывода нахомяченного и т.д. пол года назад ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 14:14

  kyk написав:
  Олежан написав:Якщо в Україні будуть кримінальні провадження(а саме з тцк будуть кримінальні провадження), буде проблема з працевлаштуванням за кордоном, проблема з наймом нерухомості та кредитною історією

Яким чином? Всіх подадуть у розшук в інтерпол? :lol:

Поступово. Іншого виходу не бачу.
airmax78
 
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  #<1 ... 11807118081180911810
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