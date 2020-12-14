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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 чер, 2024 11:59
Олежан написав:
Якщо в Україні будуть кримінальні провадження(а саме з тцк будуть кримінальні провадження), буде проблема з працевлаштуванням за кордоном, проблема з наймом нерухомості та кредитною історією
Яким чином? Всіх подадуть у розшук в інтерпол?
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Додано: Пон 03 чер, 2024 12:14
как всё-таки интересно произошёл фазовый сдвиг.
ещё пол года назад всё было хорошо: ремонты, недвига растёт, впереди новые хаи, только бетон.
а сейчас мы обсуждаем как спасти нахомяченное, вывести его за границу. Размышляем насчёт штрафов, арестов счётов и недвиги, а некоторые уже нафантазировали на плюс 5 млн украинцев в базе интерпола.
мда...
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baraka
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Додано: Пон 03 чер, 2024 12:58
baraka написав:как всё-таки интересно произошёл фазовый сдвиг.
ещё пол года назад всё было хорошо: ремонты, недвига растёт, впереди новые хаи, только бетон.
а сейчас мы обсуждаем как спасти нахомяченное, вывести его за границу. Размышляем насчёт штрафов, арестов счётов и недвиги, а некоторые уже нафантазировали на плюс 5 млн украинцев в базе интерпола.
мда...
Де таке було півроку тому?
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Faceless
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Додано: Пон 03 чер, 2024 14:14
Faceless написав:
baraka написав:как всё-таки интересно произошёл фазовый сдвиг.
ещё пол года назад всё было хорошо: ремонты, недвига растёт, впереди новые хаи, только бетон.
а сейчас мы обсуждаем как спасти нахомяченное, вывести его за границу. Размышляем насчёт штрафов, арестов счётов и недвиги, а некоторые уже нафантазировали на плюс 5 млн украинцев в базе интерпола.
мда...
Де таке було півроку тому?
эээ... на этой ветке.
мы обсуждали тут аресты, способы вывода нахомяченного и т.д. пол года назад ?
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Додано: Пон 03 чер, 2024 14:14
kyk написав: Олежан написав:
Якщо в Україні будуть кримінальні провадження(а саме з тцк будуть кримінальні провадження), буде проблема з працевлаштуванням за кордоном, проблема з наймом нерухомості та кредитною історією
Яким чином? Всіх подадуть у розшук в інтерпол?
Поступово. Іншого виходу не бачу.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 16:52
Richi написав:
Да, действительно. Однако вопрос не том, что позволяется в США, а в том, что разрешается НБУ. С гривневых карт можно снимать ~ 300$ в неделю, а с валютной не знаю. Но почти уверен, что после снятия первых 10-15 т. карту заблокируют, скажут что вы не желательный клиент для банка и закроют счёт. Далее квест со получением своих денег ...
З валютной - 100к грн в день в еквiвалентi.
Не чув щоб блокували комусь.
Дуже навiть бажаний клiент, 2% за операцiю...
Richi написав:
P.S. Можно вообще не снимать, а рассчитываться этой картой. 100 т. на пару лет в США хватит
А деньги с зарплаты будут идти легально на американский счёт, всё как и нужно.
Питання чи буде ця схема працювати ще 2 роки.
Востаннє редагувалось little_wanderer
в Пон 03 чер, 2024 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 16:55
kyk написав: Олежан написав:
Якщо в Україні будуть кримінальні провадження(а саме з тцк будуть кримінальні провадження), буде проблема з працевлаштуванням за кордоном, проблема з наймом нерухомості та кредитною історією
Яким чином? Всіх подадуть у розшук в інтерпол?
Податись на ПМЖ чи громадяство - потрiбна довiдка про несудимiсть з консульства.
1. В консульствах не обслуговують вже ухилянтiв
2. В довiдцi скачаноi з Дii (в деяких випадках може прокатити замiсть консульства) може стояти "в розшуку". Поки що лише теоретично, але все до того йде
Про все iнше - не чув, щоб довiдку про несудимiсть питали в банках та iн., тому це з розряду фантастики, в т.ч. iнтерпол.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:01
baraka написав:
эээ... на этой ветке.
baraka написав:
недвига растёт, впереди новые хаи, только бетон
конкретно це
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Додано: Пон 03 чер, 2024 17:39
лун щосили демонструє, що у нього з рилами багато спільного)
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