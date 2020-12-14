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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 чер, 2024 18:40
Олежан написав:
Якщо в Україні будуть кримінальні провадження(а саме з тцк будуть кримінальні провадження), буде проблема з працевлаштуванням за кордоном, проблема з наймом нерухомості та кредитною історією
рилі? будуть писати пісьма вна неньку? серйо? а їм будуть отвічать - ой страшна історія в того пана, вей-вей.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 18:44
little_wanderer написав: kyk написав: Олежан написав:
Якщо в Україні будуть кримінальні провадження(а саме з тцк будуть кримінальні провадження), буде проблема з працевлаштуванням за кордоном, проблема з наймом нерухомості та кредитною історією
Яким чином? Всіх подадуть у розшук в інтерпол?
Податись на ПМЖ чи громадяство - потрiбна довiдка про несудимiсть з консульства.
1. В консульствах не обслуговують вже ухилянтiв
2. В довiдцi скачаноi з Дii (в деяких випадках може прокатити замiсть консульства) може стояти "в розшуку". Поки що лише теоретично, але все до того йде
Про все iнше - не чув, щоб довiдку про несудимiсть питали в банках та iн., тому це з розряду фантастики, в т.ч. iнтерпол.
годі розповсюджувати дезу, звертаються в місцеву "службу гранічну", "поліцію" і ще в інші компетентні органи, свої власні.
Ніяких "довідка з обліка консульства/тецека".
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 03 чер, 2024 19:03, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 18:50
Олежан написав: little_wanderer написав: rjkz написав:
Не знаю что там было, если это ко мне, то не "все знал и подготовился"
В 2015 принято было решение. Если-бы кто-то интересовался эмиграцией в США, то знал-бы, что это - вероятностный процесс. Не гарантированный.
Поэтому в программу подготовки не входило продавать недвигу.
И сейчас не входит. Как диверсификация - продать 1 или 2 квартиры.
Помимо всего прочего именно сейчас тут выгодней держать на счету деньги под 5% чем в Киеве под 3% в аренде. Но так было не всегда.
Проедать - долго и нудно.
Лучше заплатить все налоги, ввести белые деньги и положить их на счет пока есть 5%.
Наразi вiдносно бiла схема - отримати грн вiд покупця безналом, розкидати iх по своiх рахунках в рiзних банках i вiкривати конвертацiйнi депозити по 200к грн в мiсяць на 3 мiсяцi. По закiнченню депозита знiмати з валютноi карти по 100к грн в день в ATM в США. Паралельно знiмати по 12.5к грн в тиждень в ATM в США. Дати довiренiсть на отримання виписок в банках з мокрими печатями, щоб можна було простежити весь шлях.
Будуть втрати на девальвацii грн, на подвiйнiй конвертацii, та комicii банкiв за зняття в закордонних ATM. Десь 4% сумарно без врахування девальвацii грн. Будуть втрати часу на менеджмент цього процесу на протязi декiлькох мiсяцiв (або рокiв якщо у вас небагато рахункiв в банках). Якщо рахункiв 10-15, то за 6 мiсяцiв 100к USD можна вивести.
Питання з ТЦК вирiшили?
А то тут скоро можуть штрафи початися (в ютубi повно iнформацii), i виконавча служба може i квартиру з молотка продати, i з рахункiв штрафи списати.
На цьому фонi 3% vs 5% буде не найбiльшою проблемою.
Якщо в Україні будуть кримінальні провадження(а саме з тцк будуть кримінальні провадження), буде проблема з працевлаштуванням за кордоном, проблема з наймом нерухомості та кредитною історією
В США имеет значение только американский бэкграунд для этих целей.
При получении гражданства - будут вопросы 100%.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 18:52
airmax78 написав: kyk написав: Олежан написав:
Якщо в Україні будуть кримінальні провадження(а саме з тцк будуть кримінальні провадження), буде проблема з працевлаштуванням за кордоном, проблема з наймом нерухомості та кредитною історією
Яким чином? Всіх подадуть у розшук в інтерпол?
Поступово. Іншого виходу не бачу.
Максим, что будешь делать - продавать прелесць или одевать берцы?
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Додано: Пон 03 чер, 2024 18:56
little_wanderer написав: kyk написав: Олежан написав:
Якщо в Україні будуть кримінальні провадження(а саме з тцк будуть кримінальні провадження), буде проблема з працевлаштуванням за кордоном, проблема з наймом нерухомості та кредитною історією
Яким чином? Всіх подадуть у розшук в інтерпол?
Податись на ПМЖ чи громадяство - потрiбна довiдка про несудимiсть з консульства.
1. В консульствах не обслуговують вже ухилянтiв
2. В довiдцi скачаноi з Дii (в деяких випадках може прокатити замiсть консульства) може стояти "в розшуку". Поки що лише теоретично, але все до того йде
Про все iнше - не чув, щоб довiдку про несудимiсть питали в банках та iн., тому це з розряду фантастики, в т.ч. iнтерпол.
В применении к США - не совсем так.
Не нужны справки о несудимости.
Есть вопросы в аппликейщн как на ГК так и на гражданство обо всех проблемах с законом в стране, откуда приехал.
Думаю, что они имеют прямой доступ к украинским реестрам.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 19:03
тут точно гілка про ціни на київську нерухомість, а не перепис втікачів, зрадойобів та ухилянтів?
зовсім сором втратили
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