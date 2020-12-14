RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11808118091181011811
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 18:40

  Олежан написав:
Якщо в Україні будуть кримінальні провадження(а саме з тцк будуть кримінальні провадження), буде проблема з працевлаштуванням за кордоном, проблема з наймом нерухомості та кредитною історією

рилі? будуть писати пісьма вна неньку? серйо? а їм будуть отвічать - ой страшна історія в того пана, вей-вей.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35230
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 2776 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 18:44

  little_wanderer написав:
  kyk написав:
  Олежан написав:Якщо в Україні будуть кримінальні провадження(а саме з тцк будуть кримінальні провадження), буде проблема з працевлаштуванням за кордоном, проблема з наймом нерухомості та кредитною історією

Яким чином? Всіх подадуть у розшук в інтерпол? :lol:


Податись на ПМЖ чи громадяство - потрiбна довiдка про несудимiсть з консульства.
1. В консульствах не обслуговують вже ухилянтiв
2. В довiдцi скачаноi з Дii (в деяких випадках може прокатити замiсть консульства) може стояти "в розшуку". Поки що лише теоретично, але все до того йде

Про все iнше - не чув, щоб довiдку про несудимiсть питали в банках та iн., тому це з розряду фантастики, в т.ч. iнтерпол.

годі розповсюджувати дезу, звертаються в місцеву "службу гранічну", "поліцію" і ще в інші компетентні органи, свої власні.
Ніяких "довідка з обліка консульства/тецека".
Востаннє редагувалось flyman в Пон 03 чер, 2024 19:03, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35230
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1583 раз.
Подякували: 2776 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 18:50

  Олежан написав:
  little_wanderer написав:
  rjkz написав:
Не знаю что там было, если это ко мне, то не "все знал и подготовился"
В 2015 принято было решение. Если-бы кто-то интересовался эмиграцией в США, то знал-бы, что это - вероятностный процесс. Не гарантированный.
Поэтому в программу подготовки не входило продавать недвигу.
И сейчас не входит. Как диверсификация - продать 1 или 2 квартиры.
Помимо всего прочего именно сейчас тут выгодней держать на счету деньги под 5% чем в Киеве под 3% в аренде. Но так было не всегда.
Проедать - долго и нудно.
Лучше заплатить все налоги, ввести белые деньги и положить их на счет пока есть 5%.


Наразi вiдносно бiла схема - отримати грн вiд покупця безналом, розкидати iх по своiх рахунках в рiзних банках i вiкривати конвертацiйнi депозити по 200к грн в мiсяць на 3 мiсяцi. По закiнченню депозита знiмати з валютноi карти по 100к грн в день в ATM в США. Паралельно знiмати по 12.5к грн в тиждень в ATM в США. Дати довiренiсть на отримання виписок в банках з мокрими печатями, щоб можна було простежити весь шлях.

Будуть втрати на девальвацii грн, на подвiйнiй конвертацii, та комicii банкiв за зняття в закордонних ATM. Десь 4% сумарно без врахування девальвацii грн. Будуть втрати часу на менеджмент цього процесу на протязi декiлькох мiсяцiв (або рокiв якщо у вас небагато рахункiв в банках). Якщо рахункiв 10-15, то за 6 мiсяцiв 100к USD можна вивести.

Питання з ТЦК вирiшили?
А то тут скоро можуть штрафи початися (в ютубi повно iнформацii), i виконавча служба може i квартиру з молотка продати, i з рахункiв штрафи списати.
На цьому фонi 3% vs 5% буде не найбiльшою проблемою.


Якщо в Україні будуть кримінальні провадження(а саме з тцк будуть кримінальні провадження), буде проблема з працевлаштуванням за кордоном, проблема з наймом нерухомості та кредитною історією


В США имеет значение только американский бэкграунд для этих целей.
При получении гражданства - будут вопросы 100%.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16705
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8364 раз.
Подякували: 5256 раз.
 
Профіль
7
3
6
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 18:52

  airmax78 написав:
  kyk написав:
  Олежан написав:Якщо в Україні будуть кримінальні провадження(а саме з тцк будуть кримінальні провадження), буде проблема з працевлаштуванням за кордоном, проблема з наймом нерухомості та кредитною історією

Яким чином? Всіх подадуть у розшук в інтерпол? :lol:

Поступово. Іншого виходу не бачу.


Максим, что будешь делать - продавать прелесць или одевать берцы?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16705
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8364 раз.
Подякували: 5256 раз.
 
Профіль
7
3
6
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 18:56

  little_wanderer написав:
  kyk написав:
  Олежан написав:Якщо в Україні будуть кримінальні провадження(а саме з тцк будуть кримінальні провадження), буде проблема з працевлаштуванням за кордоном, проблема з наймом нерухомості та кредитною історією

Яким чином? Всіх подадуть у розшук в інтерпол? :lol:


Податись на ПМЖ чи громадяство - потрiбна довiдка про несудимiсть з консульства.
1. В консульствах не обслуговують вже ухилянтiв
2. В довiдцi скачаноi з Дii (в деяких випадках може прокатити замiсть консульства) може стояти "в розшуку". Поки що лише теоретично, але все до того йде

Про все iнше - не чув, щоб довiдку про несудимiсть питали в банках та iн., тому це з розряду фантастики, в т.ч. iнтерпол.


В применении к США - не совсем так.
Не нужны справки о несудимости.

Есть вопросы в аппликейщн как на ГК так и на гражданство обо всех проблемах с законом в стране, откуда приехал.
Думаю, что они имеют прямой доступ к украинским реестрам.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16705
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8364 раз.
Подякували: 5256 раз.
 
Профіль
7
3
6
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 08:19

  rjkz написав:В применении к США - не совсем так.
Не нужны справки о несудимости.

Для получения иммиграционной визы США необходимы справки о несудимости со всех стран, в которых аппликант проживал более 6 месяцев с 16 лет.
АндрейМ
 
Повідомлень: 245
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 10:53

  baraka написав:
  Faceless написав:
baraka написав:как всё-таки интересно произошёл фазовый сдвиг.

ещё пол года назад всё было хорошо: ремонты, недвига растёт, впереди новые хаи, только бетон.

а сейчас мы обсуждаем как спасти нахомяченное, вывести его за границу. Размышляем насчёт штрафов, арестов счётов и недвиги, а некоторые уже нафантазировали на плюс 5 млн украинцев в базе интерпола.

мда...
Де таке було півроку тому?


эээ... на этой ветке.
мы обсуждали тут аресты, способы вывода нахомяченного и т.д. пол года назад ?

Совершенно верно.
Пол года назад оно как-то продавалось и покупалось.
Сегодня звонков с 18 мая - 3 штуки за 2 недели.
Сделок нет вообще.
Рынок прекратил существование.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2741
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 11:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ринок не вмер)

але за нинішніх умов бажаючих купувати «сучасні дизайнерські»(с) квартири зі скляними стінами на високих поверхах дійсно поменшало, особливо в дальніх єбенях

та й літньої спеки по-справжньому ще не було

але я вірю в талановитих людей, які здатні заживлювати ліфти від генераторів і головне - збирати для цього гроші на пальне)

зи: мені розповідали, що в деяких жк це дійсно вдалося зробити - на годину зранку і на годину увечері - але щось впевненості, що це буде працювати на постійній основі у розповідачів чомусь не було
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11169
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2622 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

kingkongovets написав:ринок не вмер)

але за нинішніх умов бажаючих купувати «сучасні дизайнерські»(с) квартири зі скляними стінами на високих поверхах дійсно поменшало, особливо в дальніх єбенях

та й літньої спеки по-справжньому ще не було

але я вірю в талановитих людей, які здатні заживлювати ліфти від генераторів і головне - збирати для цього гроші на пальне)

зи: мені розповідали, що в деяких жк це дійсно вдалося зробити - на годину зранку і на годину увечері - але щось впевненості, що це буде працювати на постійній основі у розповідачів чомусь не було

Прям на постійній основі не бачив. Але на час вимкнень на один ліфт на парадне + на насоси - таке бачив. Поки політ нормальний. Збирають якось (бо протягти таке в загальну платіжки то мабуть на рівні фантастики)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34891
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1446 раз.
Подякували: 7982 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:30

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Опосередковане залучення коштів у нерухомість: як це працює

Як ставитеся до нового закону та як його трактуєте? Чи сприятиме він залученню нових інвесторів і як вплине на ринок нерухомості загалом?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6197
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11808118091181011811
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1349 5443819
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 чер, 2024 12:31
Модератор
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2479, 2480, 2481
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24806 16590739
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 чер, 2024 10:47
airmax78
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 49912
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (486)
04.06.2024 12:45
Ринок ОВДП (6338)
04.06.2024 12:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.