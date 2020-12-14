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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11809118101181111812
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 13:48

в очередной раз (не)удачливым игрокам-инвесторам(спекулянтам) помогут за деньги всех налогоплательщиков...? :
https://forbes.ua/money/kiivmiskbud-roz ... 2024-21504
А шо ж не помогут за какие-то такие же деньги компенсировать, например, потери на курсовой разнице не купившим доллары в свое время хотя бы "по 8" :twisted:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Аби добудували
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:22

  Investor_K написав:Аби добудували
й безоплатно передали ВПО.

А ошукані інвестори хай з минулим "забудовником" самі судяться. Бо знали, що то завжди як казіно.
flysoulfly
 
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