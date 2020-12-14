А шо ж не помогут за какие-то такие же деньги компенсировать, например, потери на курсовой разнице не купившим доллары в свое время хотя бы "по 8"
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 чер, 2024 13:48
в очередной раз (не)удачливым игрокам-инвесторам(спекулянтам) помогут за деньги всех налогоплательщиков...? :
А шо ж не помогут за какие-то такие же деньги компенсировать, например, потери на курсовой разнице не купившим доллары в свое время хотя бы "по 8"
Додано: Вів 04 чер, 2024 14:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Аби добудували
Додано: Вів 04 чер, 2024 14:22
|