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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11809118101181111812
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 13:48

в очередной раз (не)удачливым игрокам-инвесторам(спекулянтам) помогут за деньги всех налогоплательщиков...? :
https://forbes.ua/money/kiivmiskbud-roz ... 2024-21504
А шо ж не помогут за какие-то такие же деньги компенсировать, например, потери на курсовой разнице не купившим доллары в свое время хотя бы "по 8" :twisted:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Аби добудували
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:22

  Investor_K написав:Аби добудували
, націоналізували,
й безоплатно(з оплатою лише комуналки) ВСІ квартири передали ВПО хоча б у тимчасове користування!

А ошукані інвестори хай з минулим "забудовником" самі судяться. Бо знали, що то завжди як казіно, й свідомо приймали ті ризики.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:08

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  kyk написав:Яким чином? Всіх подадуть у розшук в інтерпол? :lol:

Поступово. Іншого виходу не бачу.


Максим, что будешь делать - продавать прелесць или одевать берцы?

Друге.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:11

  Faceless написав:
kingkongovets написав:ринок не вмер)

але за нинішніх умов бажаючих купувати «сучасні дизайнерські»(с) квартири зі скляними стінами на високих поверхах дійсно поменшало, особливо в дальніх єбенях

та й літньої спеки по-справжньому ще не було

але я вірю в талановитих людей, які здатні заживлювати ліфти від генераторів і головне - збирати для цього гроші на пальне)

зи: мені розповідали, що в деяких жк це дійсно вдалося зробити - на годину зранку і на годину увечері - але щось впевненості, що це буде працювати на постійній основі у розповідачів чомусь не було

Прям на постійній основі не бачив. Але на час вимкнень на один ліфт на парадне + на насоси - таке бачив. Поки політ нормальний. Збирають якось (бо протягти таке в загальну платіжки то мабуть на рівні фантастики)

Збираємо наліком. Ліфт, покищо, не підключали. Маємо два вводи електрики в будинок і підключили ліфти на різні вводи. Тому один з ліфтів завжди працює, поки що.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:17

  airmax78 написав:Збираємо наліком. Ліфт, покищо, не підключали. Маємо два вводи електрики в будинок і підключили ліфти на різні вводи. Тому один з ліфтів завжди працює, поки що.
в австрии нет высоток и лифтов.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:25

  vitaliiangel написав:
  airmax78 написав:Збираємо наліком. Ліфт, покищо, не підключали. Маємо два вводи електрики в будинок і підключили ліфти на різні вводи. Тому один з ліфтів завжди працює, поки що.
в австрии нет высоток и лифтов.

Так і є. У Відні немає типової для Києва низькоповерхової забудови у 24 поверхи. Там якщо будують багатоповерхівки - то від 35 поверхів мінімум. Але ж це я про Київ розповідав. Бо незважаючи на малу висотність, все ж таки на 18-24 поверхи пішки підійматись кожного дня по декілька разів не дуже зручно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:30

  АндрейМ написав:
  rjkz написав:В применении к США - не совсем так.
Не нужны справки о несудимости.

Для получения иммиграционной визы США необходимы справки о несудимости со всех стран, в которых аппликант проживал более 6 месяцев с 16 лет.


Для аппликации на территории Украины - да, но я писал о конкретной ситуации, когда человек уже в США и на него заводят дело за какие-то прегрешения с ТЦК.
Человек может находиться в США на разных основаниях и у него могут быть итерации по смене статуса. Тогда заполняется аппликейшн и там есть вопросы. Но справка о несудимости уже не требуется.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:37

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Поступово. Іншого виходу не бачу.


Максим, что будешь делать - продавать прелесць или одевать берцы?

Друге.


Похвально.
Когда?
До того як жовто-синій прапор замайорить над руїнами Рейхс...кремля або після, для селфі?
Вже третій червень за вікном як ти героїчно захищаєш Відень та обіцяєш щось.
rjkz
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