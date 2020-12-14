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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 04 чер, 2024 14:10
Аби добудували
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Investor_K
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Додано: Вів 04 чер, 2024 14:22
Investor_K написав:
Аби добудували
, націоналізували,
й безоплатно(з оплатою лише комуналки) ВСІ квартири передали ВПО хоча б у тимчасове користування
!
А ошукані інвестори хай з минулим "забудовником" самі судяться. Бо знали, що то завжди як казіно, й свідомо приймали ті ризики.
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Додано: Вів 04 чер, 2024 15:11
Faceless написав:
kingkongovets написав:ринок не вмер)
але за нинішніх умов бажаючих купувати «сучасні дизайнерські»(с) квартири зі скляними стінами на високих поверхах дійсно поменшало, особливо в дальніх єбенях
та й літньої спеки по-справжньому ще не було
але я вірю в талановитих людей, які здатні заживлювати ліфти від генераторів і головне - збирати для цього гроші на пальне)
зи: мені розповідали, що в деяких жк це дійсно вдалося зробити - на годину зранку і на годину увечері - але щось впевненості, що це буде працювати на постійній основі у розповідачів чомусь не було
Прям на постійній основі не бачив. Але на час вимкнень на один ліфт на парадне + на насоси - таке бачив. Поки політ нормальний. Збирають якось (бо протягти таке в загальну платіжки то мабуть на рівні фантастики)
Збираємо наліком. Ліфт, покищо, не підключали. Маємо два вводи електрики в будинок і підключили ліфти на різні вводи. Тому один з ліфтів завжди працює, поки що.
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Додано: Вів 04 чер, 2024 15:17
airmax78 написав:
Збираємо наліком. Ліфт, покищо, не підключали. Маємо два вводи електрики в будинок і підключили ліфти на різні вводи. Тому один з ліфтів завжди працює, поки що.
в австрии нет высоток и лифтов.
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vitaliiangel
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Додано: Вів 04 чер, 2024 15:25
vitaliiangel написав: airmax78 написав:
Збираємо наліком. Ліфт, покищо, не підключали. Маємо два вводи електрики в будинок і підключили ліфти на різні вводи. Тому один з ліфтів завжди працює, поки що.
в австрии нет высоток и лифтов.
Так і є. У Відні немає типової для Києва низькоповерхової забудови у 24 поверхи. Там якщо будують багатоповерхівки - то від 35 поверхів мінімум. Але ж це я про Київ розповідав. Бо незважаючи на малу висотність, все ж таки на 18-24 поверхи пішки підійматись кожного дня по декілька разів не дуже зручно.
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Додано: Вів 04 чер, 2024 15:30
АндрейМ написав: rjkz написав:
В применении к США - не совсем так.
Не нужны справки о несудимости.
Для получения иммиграционной визы США необходимы справки о несудимости со всех стран, в которых аппликант проживал более 6 месяцев с 16 лет.
Для аппликации на территории Украины - да, но я писал о конкретной ситуации, когда человек уже в США и на него заводят дело за какие-то прегрешения с ТЦК.
Человек может находиться в США на разных основаниях и у него могут быть итерации по смене статуса. Тогда заполняется аппликейшн и там есть вопросы. Но справка о несудимости уже не требуется.
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Додано: Вів 04 чер, 2024 15:57
Richi написав: little_wanderer написав:
З валютной - 100к грн в день в еквiвалентi.
Не чув щоб блокували комусь.
Дуже навiть бажаний клiент, 2% за операцiю...
)) Разрешите представиться ... 15 лет клиент Привата, счёт ФОП, золотые карты, периодические звонки с предложениями льготного кредитования для бизнеса и пр. хрень. Снял в банкомате за пару месяцем чуть более 400 т. и нежелательный клиент для банка. Карты блокированы, телефон за звонки в Приват блокирован и даже заказать свои деньги, чтобы получить в кассе не могу т.к. не являюсь более клиентом банка. Продолжать?
Так это я на месте, в Киеве. А если такое случиться, когда человек за границей?!
Не могу подтвердить подобное - сам снимаю много месяцев подряд и никакой реакции от банка. Так а чем обьясняют? деньги ваши - хотите снимайте. Хотите - тратьте. Какое им дело?
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Sidus
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Додано: Вів 04 чер, 2024 18:43
Sidus написав: Richi написав: little_wanderer написав:
З валютной - 100к грн в день в еквiвалентi.
Не чув щоб блокували комусь.
Дуже навiть бажаний клiент, 2% за операцiю...
)) Разрешите представиться ... 15 лет клиент Привата, счёт ФОП, золотые карты, периодические звонки с предложениями льготного кредитования для бизнеса и пр. хрень. Снял в банкомате за пару месяцем чуть более 400 т. и нежелательный клиент для банка. Карты блокированы, телефон за звонки в Приват блокирован и даже заказать свои деньги, чтобы получить в кассе не могу т.к. не являюсь более клиентом банка. Продолжать?
Так это я на месте, в Киеве. А если такое случиться, когда человек за границей?!
Не могу подтвердить подобное - сам снимаю много месяцев подряд и никакой реакции от банка. Так а чем обьясняют? деньги ваши - хотите снимайте. Хотите - тратьте. Какое им дело?
Приват в принципі кончений завжди був
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Faceless
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_Klim
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