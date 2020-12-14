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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11809118101181111812
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Аби добудували
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 14:22

  Investor_K написав:Аби добудували
, націоналізували,
й безоплатно(з оплатою лише комуналки) ВСІ квартири передали ВПО хоча б у тимчасове користування!

А ошукані інвестори хай з минулим "забудовником" самі судяться. Бо знали, що то завжди як казіно, й свідомо приймали ті ризики.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:11

  Faceless написав:
kingkongovets написав:ринок не вмер)

але за нинішніх умов бажаючих купувати «сучасні дизайнерські»(с) квартири зі скляними стінами на високих поверхах дійсно поменшало, особливо в дальніх єбенях

та й літньої спеки по-справжньому ще не було

але я вірю в талановитих людей, які здатні заживлювати ліфти від генераторів і головне - збирати для цього гроші на пальне)

зи: мені розповідали, що в деяких жк це дійсно вдалося зробити - на годину зранку і на годину увечері - але щось впевненості, що це буде працювати на постійній основі у розповідачів чомусь не було

Прям на постійній основі не бачив. Але на час вимкнень на один ліфт на парадне + на насоси - таке бачив. Поки політ нормальний. Збирають якось (бо протягти таке в загальну платіжки то мабуть на рівні фантастики)

Збираємо наліком. Ліфт, покищо, не підключали. Маємо два вводи електрики в будинок і підключили ліфти на різні вводи. Тому один з ліфтів завжди працює, поки що.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:17

  airmax78 написав:Збираємо наліком. Ліфт, покищо, не підключали. Маємо два вводи електрики в будинок і підключили ліфти на різні вводи. Тому один з ліфтів завжди працює, поки що.
в австрии нет высоток и лифтов.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:25

  vitaliiangel написав:
  airmax78 написав:Збираємо наліком. Ліфт, покищо, не підключали. Маємо два вводи електрики в будинок і підключили ліфти на різні вводи. Тому один з ліфтів завжди працює, поки що.
в австрии нет высоток и лифтов.

Так і є. У Відні немає типової для Києва низькоповерхової забудови у 24 поверхи. Там якщо будують багатоповерхівки - то від 35 поверхів мінімум. Але ж це я про Київ розповідав. Бо незважаючи на малу висотність, все ж таки на 18-24 поверхи пішки підійматись кожного дня по декілька разів не дуже зручно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:30

  АндрейМ написав:
  rjkz написав:В применении к США - не совсем так.
Не нужны справки о несудимости.

Для получения иммиграционной визы США необходимы справки о несудимости со всех стран, в которых аппликант проживал более 6 месяцев с 16 лет.


Для аппликации на территории Украины - да, но я писал о конкретной ситуации, когда человек уже в США и на него заводят дело за какие-то прегрешения с ТЦК.
Человек может находиться в США на разных основаниях и у него могут быть итерации по смене статуса. Тогда заполняется аппликейшн и там есть вопросы. Но справка о несудимости уже не требуется.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 15:57

  Richi написав:
  little_wanderer написав:З валютной - 100к грн в день в еквiвалентi.
Не чув щоб блокували комусь.
Дуже навiть бажаний клiент, 2% за операцiю...


:))) Разрешите представиться ... 15 лет клиент Привата, счёт ФОП, золотые карты, периодические звонки с предложениями льготного кредитования для бизнеса и пр. хрень. Снял в банкомате за пару месяцем чуть более 400 т. и нежелательный клиент для банка. Карты блокированы, телефон за звонки в Приват блокирован и даже заказать свои деньги, чтобы получить в кассе не могу т.к. не являюсь более клиентом банка. Продолжать? :) Так это я на месте, в Киеве. А если такое случиться, когда человек за границей?!


Не могу подтвердить подобное - сам снимаю много месяцев подряд и никакой реакции от банка. Так а чем обьясняют? деньги ваши - хотите снимайте. Хотите - тратьте. Какое им дело?
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 18:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Sidus написав:
  Richi написав:
  little_wanderer написав:З валютной - 100к грн в день в еквiвалентi.
Не чув щоб блокували комусь.
Дуже навiть бажаний клiент, 2% за операцiю...


:))) Разрешите представиться ... 15 лет клиент Привата, счёт ФОП, золотые карты, периодические звонки с предложениями льготного кредитования для бизнеса и пр. хрень. Снял в банкомате за пару месяцем чуть более 400 т. и нежелательный клиент для банка. Карты блокированы, телефон за звонки в Приват блокирован и даже заказать свои деньги, чтобы получить в кассе не могу т.к. не являюсь более клиентом банка. Продолжать? :) Так это я на месте, в Киеве. А если такое случиться, когда человек за границей?!


Не могу подтвердить подобное - сам снимаю много месяцев подряд и никакой реакции от банка. Так а чем обьясняют? деньги ваши - хотите снимайте. Хотите - тратьте. Какое им дело?
Приват в принципі кончений завжди був
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 21:40

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

власник Автостради про стан робіт на аварійній ділянці метро між «Деміївською» та «Либідською»
Зображення

https://www.facebook.com/share/p/EezcbA ... tid=WC7FNe
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 11:44

  Sidus написав:
  Richi написав:
:))) Разрешите представиться ... 15 лет клиент Привата, счёт ФОП, золотые карты, периодические звонки с предложениями льготного кредитования для бизнеса и пр. хрень. Снял в банкомате за пару месяцем чуть более 400 т. и нежелательный клиент для банка. Карты блокированы, телефон за звонки в Приват блокирован и даже заказать свои деньги, чтобы получить в кассе не могу т.к. не являюсь более клиентом банка. Продолжать? :) Так это я на месте, в Киеве. А если такое случиться, когда человек за границей?!


Не могу подтвердить подобное - сам снимаю много месяцев подряд и никакой реакции от банка. Так а чем обьясняют? деньги ваши - хотите снимайте. Хотите - тратьте. Какое им дело?

1) Никто ничего не объясняет и даже вопрос задать некому т.к. позвонить в Приват я более не могу, а менеджер в банке говорит только то что я и так знаю - счета заблокированы и ...
2) Как только перешагнёте порог в 400-500 т. добро пожаловать в наш клуб. Вы получили информацию, а что с ней делать - решайте сами.
Richi
 
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