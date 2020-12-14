RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11810118111181211813
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 11:58

  Richi написав:1) Никто ничего не объясняет и даже вопрос задать некому т.к. позвонить в Приват я более не могу, а менеджер в банке говорит только то что я и так знаю - счета заблокированы и ...
ну а нач.отделения :?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4895
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 12:24

  Richi написав:
  Sidus написав:
  Richi написав:
:))) Разрешите представиться ... 15 лет клиент Привата, счёт ФОП, золотые карты, периодические звонки с предложениями льготного кредитования для бизнеса и пр. хрень. Снял в банкомате за пару месяцем чуть более 400 т. и нежелательный клиент для банка. Карты блокированы, телефон за звонки в Приват блокирован и даже заказать свои деньги, чтобы получить в кассе не могу т.к. не являюсь более клиентом банка. Продолжать? :) Так это я на месте, в Киеве. А если такое случиться, когда человек за границей?!


Не могу подтвердить подобное - сам снимаю много месяцев подряд и никакой реакции от банка. Так а чем обьясняют? деньги ваши - хотите снимайте. Хотите - тратьте. Какое им дело?

1) Никто ничего не объясняет и даже вопрос задать некому т.к. позвонить в Приват я более не могу, а менеджер в банке говорит только то что я и так знаю - счета заблокированы и ...
2) Как только перешагнёте порог в 400-500 т. добро пожаловать в наш клуб. Вы получили информацию, а что с ней делать - решайте сами.


может просто вы систематически превышали лимит в 400К для финмона ? Вроде и придолбаться не к чему, но банку это просто не нравится (ибо их и вздрючить при проверке могут если они что-то пропустили). То есть банку выгоднее было дела с вами больше не иметь чем рисоковать что они что-то таки упускают ?
baraka
 
Повідомлень: 5425
З нами з: 09.10.12
Подякував: 894 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:42

  baraka написав:
  Richi написав:
  Sidus написав:
Не могу подтвердить подобное - сам снимаю много месяцев подряд и никакой реакции от банка. Так а чем обьясняют? деньги ваши - хотите снимайте. Хотите - тратьте. Какое им дело?

1) Никто ничего не объясняет и даже вопрос задать некому т.к. позвонить в Приват я более не могу, а менеджер в банке говорит только то что я и так знаю - счета заблокированы и ...
2) Как только перешагнёте порог в 400-500 т. добро пожаловать в наш клуб. Вы получили информацию, а что с ней делать - решайте сами.


может просто вы систематически превышали лимит в 400К для финмона ? Вроде и придолбаться не к чему, но банку это просто не нравится (ибо их и вздрючить при проверке могут если они что-то пропустили). То есть банку выгоднее было дела с вами больше не иметь чем рисоковать что они что-то таки упускают ?


Вообще, 400 кгрн - это 10 куе.
Мне тут на другой ветке несколько пропагандонов доказывают, что это такие зарплаты в Украине - обычное дело.
А тут еще и ФОП.
У меня и моей знакомой когда-тто подобное было с укрсибом.
Так что
"Это не твой зуб.
И даже не мой.
Это - их зуб."(с)
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16710
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8365 раз.
Подякували: 5257 раз.
 
Профіль
7
3
6
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:56

  rjkz написав:
  baraka написав:
может просто вы систематически превышали лимит в 400К для финмона ?


Вообще, 400 кгрн - это 10 куе.
Мне тут на другой ветке несколько пропагандонов доказывают, что это такие зарплаты в Украине - обычное дело.(с)
может, 10 куе - зарплата за год :D
а вот 400 кгрн - финмон-лимит многих банков - тоже за год, суммарно-накопительный
flysoulfly
 
Повідомлень: 4895
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 16:05

  Бетон написав:
  baraka написав:
  Faceless написав:Де таке було півроку тому?


эээ... на этой ветке.
мы обсуждали тут аресты, способы вывода нахомяченного и т.д. пол года назад ?

Совершенно верно.
Пол года назад оно как-то продавалось и покупалось.
Сегодня звонков с 18 мая - 3 штуки за 2 недели.
Сделок нет вообще.
Рынок прекратил существование.

Я тебя предупреждал полгода назад: рынок новостроек в Киеве закончился.
Он не нужен.
В городе переизбыток нового жилья, причем не современного, морально устаревшего в мае 2019 (можно считать от 24.02.2024, это взаимно повязанные даты).

Сейчас в моде низкоэтадная вторичка, с газом и центральным отоплением.


Посему мой совет тебе и тебе подобным о выращивании картошки и курей на даче - весьма актуален.

На этой территории не будет ничего хорошего, покуда она не перейдет под внешнее управление.
Всем очевидно, что украинские управленцы - либо ворье, либо олигофрены, либо клоуны, которые 33 года пытаются затащить страну в 19-й век и раздерибанить ее.

П.С. на днях я ездил по Киеву - ни одного работающего крана!
Все идёт по плану. :mrgreen:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23868
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1681 раз.
Подякували: 2544 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 16:10

  Frant написав: я ездил по Киеву - ни одного работающего крана!
ни "горячего" ни "холодного" ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4895
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 16:12

  flysoulfly написав:
  Frant написав: я ездил по Киеву - ни одного работающего крана!
ни "горячего" ни "холодного" ?


Неработающих - полно стоят

Потом их сдадут в металлолом, как принято у украинской ылиты. :mrgreen:

Колхозникам нельзя доверить что большее, чем поганый неурожайный колхоз. Они не умеют в другие игры. Слишком тупые и жадные
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23868
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1681 раз.
Подякували: 2544 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11810118111181211813
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1349 5444399
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 чер, 2024 12:31
Модератор
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2479, 2480, 2481
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24806 16591386
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 чер, 2024 10:47
airmax78
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 49951
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.