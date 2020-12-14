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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 чер, 2024 11:58
Richi написав:
1) Никто ничего не объясняет и даже вопрос задать некому т.к. позвонить в Приват я более не могу, а менеджер в банке говорит
только то что я и так знаю - счета заблокированы и ...
ну а нач.отделения
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flysoulfly
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Додано: Сер 05 чер, 2024 12:24
Richi написав: Sidus написав: Richi написав:
)) Разрешите представиться ... 15 лет клиент Привата, счёт ФОП, золотые карты, периодические звонки с предложениями льготного кредитования для бизнеса и пр. хрень. Снял в банкомате за пару месяцем чуть более 400 т. и нежелательный клиент для банка. Карты блокированы, телефон за звонки в Приват блокирован и даже заказать свои деньги, чтобы получить в кассе не могу т.к. не являюсь более клиентом банка. Продолжать?
Так это я на месте, в Киеве. А если такое случиться, когда человек за границей?!
Не могу подтвердить подобное - сам снимаю много месяцев подряд и никакой реакции от банка. Так а чем обьясняют? деньги ваши - хотите снимайте. Хотите - тратьте. Какое им дело?
1) Никто ничего не объясняет и даже вопрос задать некому т.к. позвонить в Приват я более не могу, а менеджер в банке говорит только то что я и так знаю - счета заблокированы и ...
2) Как только перешагнёте порог в 400-500 т. добро пожаловать в наш клуб. Вы получили информацию, а что с ней делать - решайте сами.
может просто вы систематически превышали лимит в 400К для финмона ? Вроде и придолбаться не к чему, но банку это просто не нравится (ибо их и вздрючить при проверке могут если они что-то пропустили). То есть банку выгоднее было дела с вами больше не иметь чем рисоковать что они что-то таки упускают ?
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baraka
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Додано: Сер 05 чер, 2024 15:42
baraka написав: Richi написав: Sidus написав:
Не могу подтвердить подобное - сам снимаю много месяцев подряд и никакой реакции от банка. Так а чем обьясняют? деньги ваши - хотите снимайте. Хотите - тратьте. Какое им дело?
1) Никто ничего не объясняет и даже вопрос задать некому т.к. позвонить в Приват я более не могу, а менеджер в банке говорит только то что я и так знаю - счета заблокированы и ...
2) Как только перешагнёте порог в 400-500 т. добро пожаловать в наш клуб. Вы получили информацию, а что с ней делать - решайте сами.
может просто вы систематически превышали лимит в 400К для финмона ? Вроде и придолбаться не к чему, но банку это просто не нравится (ибо их и вздрючить при проверке могут если они что-то пропустили). То есть банку выгоднее было дела с вами больше не иметь чем рисоковать что они что-то таки упускают ?
Вообще, 400 кгрн - это 10 куе.
Мне тут на другой ветке несколько пропагандонов доказывают, что это такие зарплаты в Украине - обычное дело.
А тут еще и ФОП.
У меня и моей знакомой когда-тто подобное было с укрсибом.
Так что
"Это не твой зуб.
И даже не мой.
Это - их зуб."(с)
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rjkz
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Додано: Сер 05 чер, 2024 15:56
rjkz написав: baraka написав:
может просто вы систематически превышали лимит в 400К для финмона ?
Вообще, 400 кгрн - это 10 куе.
Мне тут на другой ветке несколько пропагандонов доказывают, что это такие зарплаты в Украине - обычное дело.(с)
может, 10 куе - зарплата за год
а вот 400 кгрн - финмон-лимит многих банков - тоже за год, суммарно-накопительный
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flysoulfly
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Додано: Сер 05 чер, 2024 16:05
Бетон написав: baraka написав: Faceless написав:
Де таке було півроку тому?
эээ... на этой ветке.
мы обсуждали тут аресты, способы вывода нахомяченного и т.д. пол года назад ?
Совершенно верно.
Пол года назад оно как-то продавалось и покупалось.
Сегодня звонков с 18 мая - 3 штуки за 2 недели.
Сделок нет вообще.
Рынок прекратил существование.
Я тебя предупреждал полгода назад: рынок новостроек в Киеве закончился.
Он не нужен.
В городе переизбыток нового жилья, причем не современного, морально устаревшего в мае 2019 (можно считать от 24.02.2024, это взаимно повязанные даты).
Сейчас в моде низкоэтадная вторичка, с газом и центральным отоплением.
Посему мой совет тебе и тебе подобным о выращивании картошки и курей на даче - весьма актуален.
На этой территории не будет ничего хорошего, покуда она не перейдет под внешнее управление.
Всем очевидно, что украинские управленцы - либо ворье, либо олигофрены, либо клоуны, которые 33 года пытаются затащить страну в 19-й век и раздерибанить ее.
П.С. на днях я ездил по Киеву - ни одного работающего крана!
Все идёт по плану.
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Frant
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Додано: Сер 05 чер, 2024 16:10
Frant написав:
я ездил по Киеву - ни одного работающего крана!
ни "горячего" ни "холодного" ?
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flysoulfly
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Додано: Сер 05 чер, 2024 16:12
flysoulfly написав: Frant написав:
я ездил по Киеву - ни одного работающего крана!
ни "горячего" ни "холодного" ?
Неработающих - полно стоят
Потом их сдадут в металлолом, как принято у украинской ылиты.
Колхозникам нельзя доверить что большее, чем поганый неурожайный колхоз. Они не умеют в другие игры. Слишком тупые и жадные
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Frant
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