Додано: Сер 05 чер, 2024 18:31

baraka написав: Richi написав: 1) Никто ничего не объясняет и даже вопрос задать некому т.к. позвонить в Приват я более не могу, а менеджер в банке говорит только то что я и так знаю - счета заблокированы и ...

2) Как только перешагнёте порог в 400-500 т. добро пожаловать в наш клуб. Вы получили информацию, а что с ней делать - решайте сами.

1) Никто ничего не объясняет и даже вопрос задать некому т.к. позвонить в Приват я более не могу, а менеджер в банке говорит только то что я и так знаю - счета заблокированы и ...2) Как только перешагнёте порог в 400-500 т. добро пожаловать в наш клуб. Вы получили информацию, а что с ней делать - решайте сами.



может просто вы систематически превышали лимит в 400К для финмона ? Вроде и придолбаться не к чему, но банку это просто не нравится (ибо их и вздрючить при проверке могут если они что-то пропустили). То есть банку выгоднее было дела с вами больше не иметь чем рисоковать что они что-то таки упускают ? может просто вы систематически превышали лимит в 400К для финмона ? Вроде и придолбаться не к чему, но банку это просто не нравится (ибо их и вздрючить при проверке могут если они что-то пропустили). То есть банку выгоднее было дела с вами больше не иметь чем рисоковать что они что-то таки упускают ?

Стесняюсь спросить: А вы где видели этот лимит? Если есть лимит на покупку с карты за границей 100 т. грн, то и не даёт больше. Если есть лимит на снятие наличных за границей 12,5 т. в неделю, то больше и не позволят снять. Есть лимит на снятие 100 т. в банкомате в день и не ранее чем через 3 часа между транзакциями - так и не даёт снимать. Где лимит на снятие 400 т. в год?У меня все деньги в белую, через платёжную систему шли на счёт ФОП в Приват. Я предоставил выписку из платёжной системе по всем транзакция (благо это не сложно). Но они считают, что я должен рассчитываться безналом, а не снимать наличные и предоставить документы по тратамЕсть лимит? Я не против, но сообщите о нём и я буду действовать учитывая эти правила.Давайте закончим эту тему. Благодаря Привату я открыл счёт ФОП в Моно и Райфе. В итоге выяснилось, что тарифы ниже, в Райфе поддержка в разы лучше. Приложение делали правда нелюди, но Моно компенсирует.