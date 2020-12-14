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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 05 чер, 2024 11:58
Richi написав:
1) Никто ничего не объясняет и даже вопрос задать некому т.к. позвонить в Приват я более не могу, а менеджер в банке говорит
только то что я и так знаю - счета заблокированы и ...
ну а нач.отделения
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Додано: Сер 05 чер, 2024 12:24
Richi написав: Sidus написав: Richi написав:
)) Разрешите представиться ... 15 лет клиент Привата, счёт ФОП, золотые карты, периодические звонки с предложениями льготного кредитования для бизнеса и пр. хрень. Снял в банкомате за пару месяцем чуть более 400 т. и нежелательный клиент для банка. Карты блокированы, телефон за звонки в Приват блокирован и даже заказать свои деньги, чтобы получить в кассе не могу т.к. не являюсь более клиентом банка. Продолжать?
Так это я на месте, в Киеве. А если такое случиться, когда человек за границей?!
Не могу подтвердить подобное - сам снимаю много месяцев подряд и никакой реакции от банка. Так а чем обьясняют? деньги ваши - хотите снимайте. Хотите - тратьте. Какое им дело?
1) Никто ничего не объясняет и даже вопрос задать некому т.к. позвонить в Приват я более не могу, а менеджер в банке говорит только то что я и так знаю - счета заблокированы и ...
2) Как только перешагнёте порог в 400-500 т. добро пожаловать в наш клуб. Вы получили информацию, а что с ней делать - решайте сами.
может просто вы систематически превышали лимит в 400К для финмона ? Вроде и придолбаться не к чему, но банку это просто не нравится (ибо их и вздрючить при проверке могут если они что-то пропустили). То есть банку выгоднее было дела с вами больше не иметь чем рисоковать что они что-то таки упускают ?
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baraka
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Додано: Сер 05 чер, 2024 15:42
baraka написав: Richi написав: Sidus написав:
Не могу подтвердить подобное - сам снимаю много месяцев подряд и никакой реакции от банка. Так а чем обьясняют? деньги ваши - хотите снимайте. Хотите - тратьте. Какое им дело?
1) Никто ничего не объясняет и даже вопрос задать некому т.к. позвонить в Приват я более не могу, а менеджер в банке говорит только то что я и так знаю - счета заблокированы и ...
2) Как только перешагнёте порог в 400-500 т. добро пожаловать в наш клуб. Вы получили информацию, а что с ней делать - решайте сами.
может просто вы систематически превышали лимит в 400К для финмона ? Вроде и придолбаться не к чему, но банку это просто не нравится (ибо их и вздрючить при проверке могут если они что-то пропустили). То есть банку выгоднее было дела с вами больше не иметь чем рисоковать что они что-то таки упускают ?
Вообще, 400 кгрн - это 10 куе.
Мне тут на другой ветке несколько пропагандонов доказывают, что это такие зарплаты в Украине - обычное дело.
А тут еще и ФОП.
У меня и моей знакомой когда-тто подобное было с укрсибом.
Так что
"Это не твой зуб.
И даже не мой.
Это - их зуб."(с)
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rjkz
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Додано: Сер 05 чер, 2024 15:56
rjkz написав: baraka написав:
может просто вы систематически превышали лимит в 400К для финмона ?
Вообще, 400 кгрн - это 10 куе.
Мне тут на другой ветке несколько пропагандонов доказывают, что это такие зарплаты в Украине - обычное дело.(с)
может, 10 куе - зарплата за год
а вот 400 кгрн - финмон-лимит многих банков - тоже за год, суммарно-накопительный
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flysoulfly
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Додано: Сер 05 чер, 2024 18:19
На киевском рынке недвижимости полный застой.
Все новострой заморожены, стоят мертвые краны
На вторичке цены медленно снижаются.
Уже сейчас ширпотреб возле метро продается иногда за ценами 2003 года.
То ли ещё будет, с такими горе-управленцами!
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Frant
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Додано: Сер 05 чер, 2024 18:25
Франте. А можна приклади?
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Додано: Сер 05 чер, 2024 18:31
baraka написав: Richi написав:
1) Никто ничего не объясняет и даже вопрос задать некому т.к. позвонить в Приват я более не могу, а менеджер в банке говорит только то что я и так знаю - счета заблокированы и ...
2) Как только перешагнёте порог в 400-500 т. добро пожаловать в наш клуб. Вы получили информацию, а что с ней делать - решайте сами.
может просто вы систематически превышали лимит в 400К для финмона ? Вроде и придолбаться не к чему, но банку это просто не нравится (ибо их и вздрючить при проверке могут если они что-то пропустили). То есть банку выгоднее было дела с вами больше не иметь чем рисоковать что они что-то таки упускают ?
Стесняюсь спросить: А вы где видели этот лимит? Если есть лимит на покупку с карты за границей 100 т. грн, то и не даёт больше. Если есть лимит на снятие наличных за границей 12,5 т. в неделю, то больше и не позволят снять. Есть лимит на снятие 100 т. в банкомате в день и не ранее чем через 3 часа между транзакциями - так и не даёт снимать. Где лимит на снятие 400 т. в год?
У меня все деньги в белую, через платёжную систему шли на счёт ФОП в Приват. Я предоставил выписку из платёжной системе по всем транзакция (благо это не сложно). Но они считают, что я должен рассчитываться безналом, а не снимать наличные и предоставить документы по тратам
Есть лимит? Я не против, но сообщите о нём и я буду действовать учитывая эти правила.
Давайте закончим эту тему. Благодаря Привату я открыл счёт ФОП в Моно и Райфе. В итоге выяснилось, что тарифы ниже, в Райфе поддержка в разы лучше. Приложение делали правда нелюди, но Моно компенсирует.
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Richi
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