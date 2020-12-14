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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11810118111181211813
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 11:58

  Richi написав:1) Никто ничего не объясняет и даже вопрос задать некому т.к. позвонить в Приват я более не могу, а менеджер в банке говорит только то что я и так знаю - счета заблокированы и ...
ну а нач.отделения :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 12:24

  Richi написав:
  Sidus написав:
  Richi написав:
:))) Разрешите представиться ... 15 лет клиент Привата, счёт ФОП, золотые карты, периодические звонки с предложениями льготного кредитования для бизнеса и пр. хрень. Снял в банкомате за пару месяцем чуть более 400 т. и нежелательный клиент для банка. Карты блокированы, телефон за звонки в Приват блокирован и даже заказать свои деньги, чтобы получить в кассе не могу т.к. не являюсь более клиентом банка. Продолжать? :) Так это я на месте, в Киеве. А если такое случиться, когда человек за границей?!


Не могу подтвердить подобное - сам снимаю много месяцев подряд и никакой реакции от банка. Так а чем обьясняют? деньги ваши - хотите снимайте. Хотите - тратьте. Какое им дело?

1) Никто ничего не объясняет и даже вопрос задать некому т.к. позвонить в Приват я более не могу, а менеджер в банке говорит только то что я и так знаю - счета заблокированы и ...
2) Как только перешагнёте порог в 400-500 т. добро пожаловать в наш клуб. Вы получили информацию, а что с ней делать - решайте сами.


может просто вы систематически превышали лимит в 400К для финмона ? Вроде и придолбаться не к чему, но банку это просто не нравится (ибо их и вздрючить при проверке могут если они что-то пропустили). То есть банку выгоднее было дела с вами больше не иметь чем рисоковать что они что-то таки упускают ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:42

  baraka написав:
  Richi написав:
  Sidus написав:
Не могу подтвердить подобное - сам снимаю много месяцев подряд и никакой реакции от банка. Так а чем обьясняют? деньги ваши - хотите снимайте. Хотите - тратьте. Какое им дело?

1) Никто ничего не объясняет и даже вопрос задать некому т.к. позвонить в Приват я более не могу, а менеджер в банке говорит только то что я и так знаю - счета заблокированы и ...
2) Как только перешагнёте порог в 400-500 т. добро пожаловать в наш клуб. Вы получили информацию, а что с ней делать - решайте сами.


может просто вы систематически превышали лимит в 400К для финмона ? Вроде и придолбаться не к чему, но банку это просто не нравится (ибо их и вздрючить при проверке могут если они что-то пропустили). То есть банку выгоднее было дела с вами больше не иметь чем рисоковать что они что-то таки упускают ?


Вообще, 400 кгрн - это 10 куе.
Мне тут на другой ветке несколько пропагандонов доказывают, что это такие зарплаты в Украине - обычное дело.
А тут еще и ФОП.
У меня и моей знакомой когда-тто подобное было с укрсибом.
Так что
"Это не твой зуб.
И даже не мой.
Это - их зуб."(с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 15:56

  rjkz написав:
  baraka написав:
может просто вы систематически превышали лимит в 400К для финмона ?


Вообще, 400 кгрн - это 10 куе.
Мне тут на другой ветке несколько пропагандонов доказывают, что это такие зарплаты в Украине - обычное дело.(с)
может, 10 куе - зарплата за год :D
а вот 400 кгрн - финмон-лимит многих банков - тоже за год, суммарно-накопительный
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 18:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Франте. А можна приклади?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 18:31

  baraka написав:
  Richi написав:1) Никто ничего не объясняет и даже вопрос задать некому т.к. позвонить в Приват я более не могу, а менеджер в банке говорит только то что я и так знаю - счета заблокированы и ...
2) Как только перешагнёте порог в 400-500 т. добро пожаловать в наш клуб. Вы получили информацию, а что с ней делать - решайте сами.


может просто вы систематически превышали лимит в 400К для финмона ? Вроде и придолбаться не к чему, но банку это просто не нравится (ибо их и вздрючить при проверке могут если они что-то пропустили). То есть банку выгоднее было дела с вами больше не иметь чем рисоковать что они что-то таки упускают ?

Стесняюсь спросить: А вы где видели этот лимит? Если есть лимит на покупку с карты за границей 100 т. грн, то и не даёт больше. Если есть лимит на снятие наличных за границей 12,5 т. в неделю, то больше и не позволят снять. Есть лимит на снятие 100 т. в банкомате в день и не ранее чем через 3 часа между транзакциями - так и не даёт снимать. Где лимит на снятие 400 т. в год?
У меня все деньги в белую, через платёжную систему шли на счёт ФОП в Приват. Я предоставил выписку из платёжной системе по всем транзакция (благо это не сложно). Но они считают, что я должен рассчитываться безналом, а не снимать наличные и предоставить документы по тратам :)
Есть лимит? Я не против, но сообщите о нём и я буду действовать учитывая эти правила.
Давайте закончим эту тему. Благодаря Привату я открыл счёт ФОП в Моно и Райфе. В итоге выяснилось, что тарифы ниже, в Райфе поддержка в разы лучше. Приложение делали правда нелюди, но Моно компенсирует.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 19:51

  baraka написав:как всё-таки интересно произошёл фазовый сдвиг.

ещё пол года назад всё было хорошо: ремонты, недвига растёт, впереди новые хаи, только бетон.

а сейчас мы обсуждаем как спасти нахомяченное, вывести его за границу. Размышляем насчёт штрафов, арестов счётов и недвиги, а некоторые уже нафантазировали на плюс 5 млн украинцев в базе интерпола.

мда...

Ріст був не за горами але ейрмакс не приїхав як обіцяв в червні і все пішло по п…ді)
Навіть пан бетон здається схопив психічний розлад і перестав розуміти де він - в Польщі чи на поздняках)
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 20:56

  Investor_K написав:Франте. А можна приклади?

Обережно з такими проханнями до зазначеної обліківки. Існує загроза бути покусаним. Сказ дуже небезпечне захворювання.)
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 21:05

  flysoulfly написав:
  rjkz написав:
  baraka написав:
может просто вы систематически превышали лимит в 400К для финмона ?


Вообще, 400 кгрн - это 10 куе.
Мне тут на другой ветке несколько пропагандонов доказывают, что это такие зарплаты в Украине - обычное дело.(с)
может, 10 куе - зарплата за год :D
а вот 400 кгрн - финмон-лимит многих банков - тоже за год, суммарно-накопительный


Это Вы у шамана спросите.
Его почитать, то в Украине зарплаты на уровне США как минимум.
400 кгрн за год - это печаль.
Надо быть очень смелым человеком, чтобы хранить хоть сколько нибудь существенные суммы в украинских банках.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 21:28

  rjkz написав:400 кгрн за год - это печаль.
Надо быть очень смелым человеком, чтобы хранить хоть сколько нибудь существенные суммы в украинских банках.
с внутрибанковским финмониторингом полный разброд. В одних триггер именно 400 Кгрн за раз (операционный день), в других - суммируется за месяц, в других - суммируется за год :twisted: .
Одни считают сумму только внешних поступлений на счета. Другие - все обороты :twisted: .
До прошлого сентября было реально полегче.
Но... "лишь бы войны не было"© .
Карты/счета в 20-30 банках - и жить можно. Пока можно.
flysoulfly
 
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