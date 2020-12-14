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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 06 чер, 2024 01:02
Та да, с новыми веяниями финмониторинга деньги в банке вроде и твои, а вроде и не твои уже.Так как гарантий что ты имеешь к ним доступ в любой момент, вообще нет.
Не, ну кому-то может и не проблема что у них деньги могут зависнуть на несколько месяцев.
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