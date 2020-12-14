"Відключення Києва від е/е дозволяє економити 350 МВт в день".
Це на кондиціонерах і бойлерах.
Взагалі-то в СРСРівські часи вся ця електроенергія йшла на роботу промисловості, тієї ж машинобудівної індустрії.
33 роки назад укро-керманичі ( такі ж придурки, як і нинішні) вирішили, що вона їм не потрібна.
Інженери, математики, фізики, хіміки - стали безробітними або виїхали в еміграцію, разом з третиною населення.
Потім раптово почалась війна.
Ну хто би міг подумати?
І виявилось, що Україна не має власних ракет і ударних бпла.
І не може їх створити, навіть за 10 років.
Такі керманичі, такі методи управління.
Тому терпіти, панове.
Пішки на 20+ поверхів, без кондиціонерів.
Подякуйте зермакам за те, що ті подарували без бою росіянам найбільшу в Європі атомну станцію.
Декомунізували Україну.
Зимою буде ще веселіше.
Головне, що український нароТ задоволений. 75% виборців проголосували саме за таку ситуацію.