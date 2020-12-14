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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11811118121181311814
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 01:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Та да, с новыми веяниями финмониторинга деньги в банке вроде и твои, а вроде и не твои уже.Так как гарантий что ты имеешь к ним доступ в любой момент, вообще нет.
Не, ну кому-то может и не проблема что у них деньги могут зависнуть на несколько месяцев.
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 11:17

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барака почув критику своїх форумних однопартійцев і оперативно підкрутив статистику на бомбері)

«У Києві різко здешевшало нове житло. Так, за останній місяць вартість “квадрату” в квартирах у новобудовах столиці знизилася одразу на 8 400 грн – із середніх 58 700 до 50 300 грн. Тобто, здешевлення склало 14,31%.

Про це повідомляє M2bomber. За даними якого, за півроку квадратний метр у новому житлі здорожчав майже на 8 000 грн. Або 18,77%.»

https://kyiv1.com/u-kiievi-rizko-zdeshe ... m=facebook
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 12:41

  cherchiltank написав:Ріст був не за горами але ейрмакс не приїхав як обіцяв в червні і все пішло по п…ді)
Навіть пан бетон здається схопив психічний розлад і перестав розуміти де він - в Польщі чи на поздняках)


точно, айрмакс во всём виноват! :mrgreen:
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 12:44

  kingkongovets написав:барака почув критику своїх форумних однопартійцев і оперативно підкрутив статистику на бомбері)

«У Києві різко здешевшало нове житло. Так, за останній місяць вартість “квадрату” в квартирах у новобудовах столиці знизилася одразу на 8 400 грн – із середніх 58 700 до 50 300 грн. Тобто, здешевлення склало 14,31%.

Про це повідомляє M2bomber. За даними якого, за півроку квадратний метр у новому житлі здорожчав майже на 8 000 грн. Або 18,77%.»

https://kyiv1.com/u-kiievi-rizko-zdeshe ... m=facebook


бл%, шо они курят ? :mrgreen:
ps: мы ничего не крутили

моя версия такая: некоторые застройщики на страхах будущих арестов счетов подняли стоимость. Но поняли что так слона не продашь - и опять опустили.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 13:22

  baraka написав:бл%, шо они курят ? :mrgreen:
ps: мы ничего не крутили

моя версия такая: некоторые застройщики на страхах будущих арестов счетов подняли стоимость. Но поняли что так слона не продашь - и опять опустили.

Когда застройщик уже не собирается достраивать, ему пофыг какая цена.
Абы хоть что то ещё получить.
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