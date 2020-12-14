Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Та да, с новыми веяниями финмониторинга деньги в банке вроде и твои, а вроде и не твои уже.Так как гарантий что ты имеешь к ним доступ в любой момент, вообще нет. Не, ну кому-то может и не проблема что у них деньги могут зависнуть на несколько месяцев.
барака почув критику своїх форумних однопартійцев і оперативно підкрутив статистику на бомбері)
«У Києві різко здешевшало нове житло. Так, за останній місяць вартість “квадрату” в квартирах у новобудовах столиці знизилася одразу на 8 400 грн – із середніх 58 700 до 50 300 грн. Тобто, здешевлення склало 14,31%.
Про це повідомляє M2bomber. За даними якого, за півроку квадратний метр у новому житлі здорожчав майже на 8 000 грн. Або 18,77%.»
cherchiltank написав:Ріст був не за горами але ейрмакс не приїхав як обіцяв в червні і все пішло по п…ді) Навіть пан бетон здається схопив психічний розлад і перестав розуміти де він - в Польщі чи на поздняках)
kingkongovets написав:барака почув критику своїх форумних однопартійцев і оперативно підкрутив статистику на бомбері)
«У Києві різко здешевшало нове житло. Так, за останній місяць вартість “квадрату” в квартирах у новобудовах столиці знизилася одразу на 8 400 грн – із середніх 58 700 до 50 300 грн. Тобто, здешевлення склало 14,31%.
Про це повідомляє M2bomber. За даними якого, за півроку квадратний метр у новому житлі здорожчав майже на 8 000 грн. Або 18,77%.»