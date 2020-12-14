Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Та да, с новыми веяниями финмониторинга деньги в банке вроде и твои, а вроде и не твои уже.Так как гарантий что ты имеешь к ним доступ в любой момент, вообще нет. Не, ну кому-то может и не проблема что у них деньги могут зависнуть на несколько месяцев.
барака почув критику своїх форумних однопартійцев і оперативно підкрутив статистику на бомбері)
«У Києві різко здешевшало нове житло. Так, за останній місяць вартість “квадрату” в квартирах у новобудовах столиці знизилася одразу на 8 400 грн – із середніх 58 700 до 50 300 грн. Тобто, здешевлення склало 14,31%.
Про це повідомляє M2bomber. За даними якого, за півроку квадратний метр у новому житлі здорожчав майже на 8 000 грн. Або 18,77%.»
cherchiltank написав:Ріст був не за горами але ейрмакс не приїхав як обіцяв в червні і все пішло по п…ді) Навіть пан бетон здається схопив психічний розлад і перестав розуміти де він - в Польщі чи на поздняках)
kingkongovets написав:барака почув критику своїх форумних однопартійцев і оперативно підкрутив статистику на бомбері)
«У Києві різко здешевшало нове житло. Так, за останній місяць вартість “квадрату” в квартирах у новобудовах столиці знизилася одразу на 8 400 грн – із середніх 58 700 до 50 300 грн. Тобто, здешевлення склало 14,31%.
Про це повідомляє M2bomber. За даними якого, за півроку квадратний метр у новому житлі здорожчав майже на 8 000 грн. Або 18,77%.»
cherchiltank написав:Ріст був не за горами але ейрмакс не приїхав як обіцяв в червні і все пішло по п…ді) Навіть пан бетон здається схопив психічний розлад і перестав розуміти де він - в Польщі чи на поздняках)
В свете последних событий, есть ли у кого опыт установки солнечных панелей на крышу многоэтажки? живу на последнем этаже, вроде бы руководство осбб приличные люди. хочу завести провода в квартиру, поставить экофлоу большой емкости и не париться, бойлер от сети нагреется когда свет есть, остальное от экофлоу поработает в перерывах. понятно что на все нужды панелей не хватит, но минимально что-то даст плюс от сети заряжаться будет.
smdtranz написав:В свете последних событий, есть ли у кого опыт установки солнечных панелей на крышу многоэтажки? живу на последнем этаже, вроде бы руководство осбб приличные люди. хочу завести провода в квартиру, поставить экофлоу большой емкости и не париться, бойлер от сети нагреется когда свет есть, остальное от экофлоу поработает в перерывах. понятно что на все нужды панелей не хватит, но минимально что-то даст плюс от сети заряжаться будет.
Можуть виникнути питання з самим монтажем та обслуговуванням. Зазвичай багатоповрехівки вкриті м'якою покрівлею, по якій не можна (не бажано) ходити ні при високих температурах влітку, ні при низьких, бо може покришитися. Сонячні панелі мають високу парусність, потрібно буде монтувати консолі, які їх витримають, що теж може потягнути за собою пошкодження покрівлі. Взимку час від часу будете бігати замітати сніг з панелей та топтати перемерзше покриття. Коротше, мешканці верхнього поверху спочатку спалять живцем вас, а потім поскидають панелі. Я колись років з двадцять п'ять тому мав "задоволення" жити на передостанньому етажі в будинку з м'якою покрівлею, що потребувала ремонту/заміни. Під час злив або танення снігу це був ппц. Тазики для аводи по всій квартирі. У сусідів зверху взагалі апокаліпсис.
whois2010 написав:Зазвичай багатоповрехівки вкриті м'якою покрівлею, по якій не можна (не бажано) ходити ні при високих температурах влітку, ні при низьких, бо може покришитися.
у меня есть кейс как житель последнего этажа кинул на балконе лестницу и прорубил в козырьке проём для выхода на крышу, не знаю чего он этим хотел добиться, но соседи с ним начали судиться. Аргумент что крыша над его квартирой тоже его никого не впечатлил.
так я живу как раз на последнем этаже. надо мной никого. крыша плоская. я думал просто положить панели горизонтально, возможно прикрутить какой-то груз под один край. заодно решается вопрос парусности. опционально можно положить на крышу лист пластика или чего-то такого, чтоб даже не царапать крышу. мощность зарядки экофлова от панелей 800 ватт, то есть 8 кв. метров панелей, больше нет смысла