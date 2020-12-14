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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 чер, 2024 11:40
Шановні форумчани, запрошуємо до обговорення👇Як перевірити майбутній об'єкт нерухомості - покрокова інструкція
Поділіться своїми лайфхаками, як перевірити нерухомість для інвестування.
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 12:17
smdtranz написав:whois2010
так я живу как раз на последнем этаже. надо мной никого. крыша плоская. я думал просто положить панели горизонтально, возможно прикрутить какой-то груз под один край. заодно решается вопрос парусности.
опционально можно положить на крышу лист пластика или чего-то такого, чтоб даже не царапать крышу.
мощность зарядки экофлова от панелей 800 ватт, то есть 8 кв. метров панелей, больше нет смысла
просто так (даже если всё правильно сделаете и ничего не нарушите) - вас будут иметь/ненавидеть. Ненавидеть просто потому, что вы поставили это не на своей территории. Просто потому что поставили, а у других такого нет. В худшем варианте заставят убрать.
поэтому, идея хороша, но, имхо, сначала нужно согласие остальных жильцов и осбб, затем нужно разработать проект, согласовать его (ДТЕК и ДИАМ ?), и уж затем внедрять
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baraka
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Додано: П'ят 07 чер, 2024 12:44
baraka написав: smdtranz написав:whois2010
так я живу как раз на последнем этаже. надо мной никого. крыша плоская. я думал просто положить панели горизонтально, возможно прикрутить какой-то груз под один край. заодно решается вопрос парусности.
опционально можно положить на крышу лист пластика или чего-то такого, чтоб даже не царапать крышу.
мощность зарядки экофлова от панелей 800 ватт, то есть 8 кв. метров панелей, больше нет смысла
просто так (даже если всё правильно сделаете и ничего не нарушите) - вас будут иметь/ненавидеть. Ненавидеть просто потому, что вы поставили это не на своей территории. Просто потому что поставили, а у других такого нет. В худшем варианте заставят убрать.
поэтому, идея хороша, но, имхо, сначала нужно согласие остальных жильцов и осбб, затем нужно разработать проект, согласовать его (ДТЕК и ДИАМ ?), и уж затем внедрять
У нас чел на крыше поставил скамейку и стол, посидеть покурить его и то ОСББ сношало, мол рубероид порвёт или прожгет бычками. Чем закончилось ХЗ, я и так там не живу, сдаю там квартирку, так, что пофиг.
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Bolt
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