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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11813118141181511816>
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 12:17

  smdtranz написав:whois2010

так я живу как раз на последнем этаже. надо мной никого. крыша плоская. я думал просто положить панели горизонтально, возможно прикрутить какой-то груз под один край. заодно решается вопрос парусности.
опционально можно положить на крышу лист пластика или чего-то такого, чтоб даже не царапать крышу.
мощность зарядки экофлова от панелей 800 ватт, то есть 8 кв. метров панелей, больше нет смысла


просто так (даже если всё правильно сделаете и ничего не нарушите) - вас будут иметь/ненавидеть. Ненавидеть просто потому, что вы поставили это не на своей территории. Просто потому что поставили, а у других такого нет. В худшем варианте заставят убрать.

поэтому, идея хороша, но, имхо, сначала нужно согласие остальных жильцов и осбб, затем нужно разработать проект, согласовать его (ДТЕК и ДИАМ ?), и уж затем внедрять
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 12:44

  baraka написав:
  smdtranz написав:whois2010

так я живу как раз на последнем этаже. надо мной никого. крыша плоская. я думал просто положить панели горизонтально, возможно прикрутить какой-то груз под один край. заодно решается вопрос парусности.
опционально можно положить на крышу лист пластика или чего-то такого, чтоб даже не царапать крышу.
мощность зарядки экофлова от панелей 800 ватт, то есть 8 кв. метров панелей, больше нет смысла


просто так (даже если всё правильно сделаете и ничего не нарушите) - вас будут иметь/ненавидеть. Ненавидеть просто потому, что вы поставили это не на своей территории. Просто потому что поставили, а у других такого нет. В худшем варианте заставят убрать.

поэтому, идея хороша, но, имхо, сначала нужно согласие остальных жильцов и осбб, затем нужно разработать проект, согласовать его (ДТЕК и ДИАМ ?), и уж затем внедрять

У нас чел на крыше поставил скамейку и стол, посидеть покурить его и то ОСББ сношало, мол рубероид порвёт или прожгет бычками. Чем закончилось ХЗ, я и так там не живу, сдаю там квартирку, так, что пофиг.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 13:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

baraka написав:
  smdtranz написав:whois2010

так я живу как раз на последнем этаже. надо мной никого. крыша плоская. я думал просто положить панели горизонтально, возможно прикрутить какой-то груз под один край. заодно решается вопрос парусности.
опционально можно положить на крышу лист пластика или чего-то такого, чтоб даже не царапать крышу.
мощность зарядки экофлова от панелей 800 ватт, то есть 8 кв. метров панелей, больше нет смысла


просто так (даже если всё правильно сделаете и ничего не нарушите) - вас будут иметь/ненавидеть. Ненавидеть просто потому, что вы поставили это не на своей территории. Просто потому что поставили, а у других такого нет. В худшем варианте заставят убрать.

поэтому, идея хороша, но, имхо, сначала нужно согласие остальных жильцов и осбб, затем нужно разработать проект, согласовать его (ДТЕК и ДИАМ ?), и уж затем внедрять

Не просто "не на своїй території", а на спільний власності співмешканців, але суто для власної вигоди. Це те саме як самозахоплення території на поверсі, чи горищах чи підвалу. Питання не в тому що "в інших цього нема", це бидлізм вільнолюда от і все.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 15:27

Faceless

оно то так, но вопрос не в скамейке для покурить, а в жизненно необходимых вещах. если света не будет по 12 часов а то и несколько дней, то лучше пусть панели лежат, чем чей то генератор.

ну и ремонт крыши я за свой счет делал над своей квартирой и балконом, кстати. так что тут скидка
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 16:07

  smdtranz написав:ну и ремонт крыши я за свой счет делал над своей квартирой и балконом, кстати. так что тут скидка
скидка от производителей Шахедов ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 16:14

  Faceless написав:Не просто "не на своїй території", а на спільний власності співмешканців, але суто для власної вигоди. Це те саме як самозахоплення території на поверсі, чи горищах чи підвалу. Питання не в тому що "в інших цього нема", це бидлізм вільнолюда от і все.
не перегибайте, если все согласны какой тут быдлизм, тем более взамен можно сделать что то для двора, клумбу посадить, дверь в парадную заменить и т.д. В каких то случаях это реально. Люди везде разные. Надо начинать рассматривать этот кейс с согласия других жильцов. Этож не генератор на балконе у соседа, газы от которого идут прямо в вашу квартиру. И не запретишь балкон то его.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 16:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Не просто "не на своїй території", а на спільний власності співмешканців, але суто для власної вигоди. Це те саме як самозахоплення території на поверсі, чи горищах чи підвалу. Питання не в тому що "в інших цього нема", це бидлізм вільнолюда от і все.
не перегибайте, если все согласны какой тут быдлизм, тем более взамен можно сделать что то для двора, клумбу посадить, дверь в парадную заменить и т.д. В каких то случаях это реально. Люди везде разные. Надо начинать рассматривать этот кейс с согласия других жильцов.

Ну так гляньте вашу ж цитату - там ні про яку згоду й не йшлося. Просто ви акцентуєте, ніби "ненависть" від сусідів - де ж тут про узгодження.
Якби погодили з сусідами і, наприклад, хоч інтернет би для будинку безперебійний забезпечили, ніякої ненависті чи заздрості "що собі так поставити не можуть" і не обговорювали б.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 16:19

  vitaliiangel написав:у меня есть кейс как житель последнего этажа кинул на балконе лестницу и прорубил в козырьке проём для выхода на крышу, не знаю чего он этим хотел добиться, но соседи с ним начали судиться. Аргумент что крыша над его квартирой тоже его никого не впечатлил.

начали-начали, но такие случаи - зачастую на усмотрение судьи (через мотивацию) .
Но, проиграв, соседи точно всьо порушат.

Решается обычно общественно-полезной нагрузкой инициатора использования МОПа- типа ремонта ВСЕЙ крыши, ремонта в под'езде, укладывания плитки или асфальтирования рядом с домом, во дворе, денежных отступных каждому недовольному соседу по дому.

Но многим везло - соседи вообще попадались вяленькие.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 16:29

  Faceless написав:Ну так гляньте вашу ж цитату - там ні про яку згоду й не йшлося. Просто ви акцентуєте, ніби "ненависть" від сусідів - де ж тут про узгодження.
Якби погодили з сусідами і, наприклад, хоч інтернет би для будинку безперебійний забезпечили, ніякої ненависті чи заздрості "що собі так поставити не можуть" і не обговорювали б
то есть в одной ситуации быдлизм, в другой нет. У меня квартиры в разных жк, в одном я могу договориться с жильцами о чём угодно (в рамках разумного) в другом же элементарный вопрос практически нерешаемый. Как повелось при царе горохе баба яга против, так оно и продолжается до сих пор. Хоть новую крышу на шару предложи всё равно найдутся протестующие.
  flysoulfly написав:проиграв, соседи точно всьо порушат.
про то в каком состоянии иск не знаю, но лестницу никто не демонтировал. Лет 10 так и висит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 16:39

  Bolt написав:У нас чел на крыше поставил скамейку и стол, посидеть покурить его и то ОСББ сношало, мол рубероид порвёт или прожгет бычками. Чем закончилось ХЗ, я и так там не живу, сдаю там квартирку, так, что пофиг.
в ирпене в одном жк застройщик попродавал крышу квартирам с последнего этажа, установил им перегородки, калитки. Люди держат там разный хлам иногда жарят шашлыки. Я там хотел купить террасу для бассейна, что интересно канализация и водопровод уже подведены
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