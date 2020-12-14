Додано: П'ят 07 чер, 2024 12:17

smdtranz написав: whois2010



так я живу как раз на последнем этаже. надо мной никого. крыша плоская. я думал просто положить панели горизонтально, возможно прикрутить какой-то груз под один край. заодно решается вопрос парусности.

опционально можно положить на крышу лист пластика или чего-то такого, чтоб даже не царапать крышу.

мощность зарядки экофлова от панелей 800 ватт, то есть 8 кв. метров панелей, больше нет смысла так я живу как раз на последнем этаже. надо мной никого. крыша плоская. я думал просто положить панели горизонтально, возможно прикрутить какой-то груз под один край. заодно решается вопрос парусности.опционально можно положить на крышу лист пластика или чего-то такого, чтоб даже не царапать крышу.мощность зарядки экофлова от панелей 800 ватт, то есть 8 кв. метров панелей, больше нет смысла

просто так (даже если всё правильно сделаете и ничего не нарушите) - вас будут иметь/ненавидеть. Ненавидеть просто потому, что вы поставили это не на своей территории. Просто потому что поставили, а у других такого нет. В худшем варианте заставят убрать.поэтому, идея хороша, но, имхо, сначала нужно согласие остальных жильцов и осбб, затем нужно разработать проект, согласовать его (ДТЕК и ДИАМ ?), и уж затем внедрять