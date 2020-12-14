Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Ну так гляньте вашу ж цитату - там ні про яку згоду й не йшлося. Просто ви акцентуєте, ніби "ненависть" від сусідів - де ж тут про узгодження. Якби погодили з сусідами і, наприклад, хоч інтернет би для будинку безперебійний забезпечили, ніякої ненависті чи заздрості "що собі так поставити не можуть" і не обговорювали б
то есть в одной ситуации быдлизм, в другой нет. У меня квартиры в разных жк, в одном я могу договориться с жильцами о чём угодно (в рамках разумного) в другом же элементарный вопрос практически нерешаемый. Как повелось при царе горохе баба яга против, так оно и продолжается до сих пор. Хоть новую крышу на шару предложи всё равно найдутся протестующие.
flysoulfly написав:проиграв, соседи точно всьо порушат.
про то в каком состоянии иск не знаю, но лестницу никто не демонтировал. Лет 10 так и висит.
Бидлізм - це самозахоплення. Узгодження ж з співвласниками будинку якби самозахопленням не назвеш.
Faceless написав:Бидлізм - це самозахоплення. Узгодження ж з співвласниками будинку якби самозахопленням не назвеш.
помните я как-то писал, что все 1е этажи в моем жк сделали пристройку? вы это тогда назвали быдлизмом, а всё было согласовано. Не самозахват. Быдлизм идти против общепринятых правил. Если все срут в яму а вы один в унитаз, то быдлизм тут срать унитаз. Ничего с этим не сделаешь. Приходится принимать правила большинства. В многоквартирных жк принято делать не как лучше, а как хочет большинство.