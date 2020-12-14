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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11813118141181511816
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 16:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В Киеве на Софиевской Борщаговке в квартире рванул аккумулятор

Как сообщили позже в ГСЧС в Киевской области, в одной из квартир многоэтажки на Борщаговке взорвался литиевый аккумулятор.

"В результате происшествия есть один потерпевший. Огня практически не было, был лишь небольшой взрыв. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести", – рассказали спасатели.

https://t.me/uniannet/136039?single
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 16:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Ну так гляньте вашу ж цитату - там ні про яку згоду й не йшлося. Просто ви акцентуєте, ніби "ненависть" від сусідів - де ж тут про узгодження.
Якби погодили з сусідами і, наприклад, хоч інтернет би для будинку безперебійний забезпечили, ніякої ненависті чи заздрості "що собі так поставити не можуть" і не обговорювали б
то есть в одной ситуации быдлизм, в другой нет. У меня квартиры в разных жк, в одном я могу договориться с жильцами о чём угодно (в рамках разумного) в другом же элементарный вопрос практически нерешаемый. Как повелось при царе горохе баба яга против, так оно и продолжается до сих пор. Хоть новую крышу на шару предложи всё равно найдутся протестующие.
  flysoulfly написав:проиграв, соседи точно всьо порушат.
про то в каком состоянии иск не знаю, но лестницу никто не демонтировал. Лет 10 так и висит.
Бидлізм - це самозахоплення. Узгодження ж з співвласниками будинку якби самозахопленням не назвеш.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:04

  Richi написав:Благодаря Привату я открыл счёт ФОП в Моно и Райфе. В итоге выяснилось, что тарифы ниже, в Райфе поддержка в разы лучше. Приложение делали правда нелюди, но Моно компенсирует.

Почитайте на профільній гілці, як у нього запросто блокують по 15 статті.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 17:27

  Faceless написав:Бидлізм - це самозахоплення. Узгодження ж з співвласниками будинку якби самозахопленням не назвеш.
помните я как-то писал, что все 1е этажи в моем жк сделали пристройку? вы это тогда назвали быдлизмом, а всё было согласовано. Не самозахват. Быдлизм идти против общепринятых правил. Если все срут в яму а вы один в унитаз, то быдлизм тут срать унитаз. Ничего с этим не сделаешь.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 18:32

  vitaliiangel написав:Быдлизм идти против общепринятых правил. Если все срут в яму а вы один в унитаз, то быдлизм тут срать унитаз. Ничего с этим не сделаешь.
этапять! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2024 19:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

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kingkongovets
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