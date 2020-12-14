Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Ну так гляньте вашу ж цитату - там ні про яку згоду й не йшлося. Просто ви акцентуєте, ніби "ненависть" від сусідів - де ж тут про узгодження. Якби погодили з сусідами і, наприклад, хоч інтернет би для будинку безперебійний забезпечили, ніякої ненависті чи заздрості "що собі так поставити не можуть" і не обговорювали б
то есть в одной ситуации быдлизм, в другой нет. У меня квартиры в разных жк, в одном я могу договориться с жильцами о чём угодно (в рамках разумного) в другом же элементарный вопрос практически нерешаемый. Как повелось при царе горохе баба яга против, так оно и продолжается до сих пор. Хоть новую крышу на шару предложи всё равно найдутся протестующие.
flysoulfly написав:проиграв, соседи точно всьо порушат.
про то в каком состоянии иск не знаю, но лестницу никто не демонтировал. Лет 10 так и висит.
Бидлізм - це самозахоплення. Узгодження ж з співвласниками будинку якби самозахопленням не назвеш.
Faceless написав:Бидлізм - це самозахоплення. Узгодження ж з співвласниками будинку якби самозахопленням не назвеш.
помните я как-то писал, что все 1е этажи в моем жк сделали пристройку? вы это тогда назвали быдлизмом, а всё было согласовано. Не самозахват. Быдлизм идти против общепринятых правил. Если все срут в яму а вы один в унитаз, то быдлизм тут срать унитаз. Ничего с этим не сделаешь.
ОСМД могут получить компенсацию до 1 млн грн за установку солнечных электростанций и до 2 млн грн за установку тепловых насосов для отопления
Об этом заявил премьер Шмыгаль в эфире телемарафона:
"В стране почти 40 тысяч ОСМД. Для них действует специальная программа ГринДИМ, запущенная Фондом энергоэффективности. Уже получили первую заявку из Дрогобыча Львовской области. ОСМД устанавливает солнечную электростанцию мощностью 36 кВт. Фонд энергоэффективности безвозвратно возместит 70% затрат"
так я живу как раз на последнем этаже. надо мной никого. крыша плоская. я думал просто положить панели горизонтально, возможно прикрутить какой-то груз под один край. заодно решается вопрос парусности. опционально можно положить на крышу лист пластика или чего-то такого, чтоб даже не царапать крышу. мощность зарядки экофлова от панелей 800 ватт, то есть 8 кв. метров панелей, больше нет смысла
Горизонтально не катит. Снег грязь. Места крепления к кровле как герметизировать? У меня тоже бонус в виде последнего этажа. Закрепил 3 кв. метра к башне где машинное отделение лифта, на крепления из металлического уголка, под углом 45 градусов. Летом класс. Зимой на интернет и освещение хватает, если не пасмурный день. Осваиваю профессию аккумуляторщика. Дистилят, электролит, токи зарядки....
так я живу как раз на последнем этаже. надо мной никого. крыша плоская. я думал просто положить панели горизонтально, возможно прикрутить какой-то груз под один край. заодно решается вопрос парусности. опционально можно положить на крышу лист пластика или чего-то такого, чтоб даже не царапать крышу. мощность зарядки экофлова от панелей 800 ватт, то есть 8 кв. метров панелей, больше нет смысла
Горизонтально не катит. Снег грязь. Места крепления к кровле как герметизировать? У меня тоже бонус в виде последнего этажа. Закрепил 3 кв. метра к башне где машинное отделение лифта, на крепления из металлического уголка, под углом 45 градусов. Летом класс. Зимой на интернет и освещение хватает, если не пасмурный день. Осваиваю профессию аккумуляторщика. Дистилят, электролит, токи зарядки....