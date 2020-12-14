Faceless написав:Ви зробили ставку на свинцево-кислотні?UA написав:smdtranz написав:whois2010
так я живу как раз на последнем этаже. надо мной никого. крыша плоская. я думал просто положить панели горизонтально, возможно прикрутить какой-то груз под один край. заодно решается вопрос парусности.
опционально можно положить на крышу лист пластика или чего-то такого, чтоб даже не царапать крышу.
мощность зарядки экофлова от панелей 800 ватт, то есть 8 кв. метров панелей, больше нет смысла
Горизонтально не катит. Снег грязь.
Места крепления к кровле как герметизировать?
У меня тоже бонус в виде последнего этажа.
Закрепил 3 кв. метра к башне где машинное отделение лифта, на крепления из металлического уголка, под углом 45 градусов.
Летом класс.
Зимой на интернет и освещение хватает, если не пасмурный день.
Осваиваю профессию аккумуляторщика.
Дистилят, электролит, токи зарядки....
AGM
Восстановил БУ суммарной емкостью на почти 400А
"Необслуживаемые" AGM оказывается можно обслуживать.