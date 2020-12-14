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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11814118151181611817
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 11:52

  Faceless написав:
UA написав:
  smdtranz написав:whois2010

так я живу как раз на последнем этаже. надо мной никого. крыша плоская. я думал просто положить панели горизонтально, возможно прикрутить какой-то груз под один край. заодно решается вопрос парусности.
опционально можно положить на крышу лист пластика или чего-то такого, чтоб даже не царапать крышу.
мощность зарядки экофлова от панелей 800 ватт, то есть 8 кв. метров панелей, больше нет смысла

Горизонтально не катит. Снег грязь.
Места крепления к кровле как герметизировать?
У меня тоже бонус в виде последнего этажа.
Закрепил 3 кв. метра к башне где машинное отделение лифта, на крепления из металлического уголка, под углом 45 градусов.
Летом класс.
Зимой на интернет и освещение хватает, если не пасмурный день.
Осваиваю профессию аккумуляторщика.
Дистилят, электролит, токи зарядки....
Ви зробили ставку на свинцево-кислотні?

AGM
Восстановил БУ суммарной емкостью на почти 400А :mrgreen:
"Необслуживаемые" AGM оказывается можно обслуживать.
UA
 
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Подякували: 2242 раз.
 
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