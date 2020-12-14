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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11814118151181611817
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 11:52

  Faceless написав:
UA написав:
  smdtranz написав:whois2010

так я живу как раз на последнем этаже. надо мной никого. крыша плоская. я думал просто положить панели горизонтально, возможно прикрутить какой-то груз под один край. заодно решается вопрос парусности.
опционально можно положить на крышу лист пластика или чего-то такого, чтоб даже не царапать крышу.
мощность зарядки экофлова от панелей 800 ватт, то есть 8 кв. метров панелей, больше нет смысла

Горизонтально не катит. Снег грязь.
Места крепления к кровле как герметизировать?
У меня тоже бонус в виде последнего этажа.
Закрепил 3 кв. метра к башне где машинное отделение лифта, на крепления из металлического уголка, под углом 45 градусов.
Летом класс.
Зимой на интернет и освещение хватает, если не пасмурный день.
Осваиваю профессию аккумуляторщика.
Дистилят, электролит, токи зарядки....
Ви зробили ставку на свинцево-кислотні?

AGM
Восстановил БУ суммарной емкостью на почти 400А :mrgreen:
"Необслуживаемые" AGM оказывается можно обслуживать.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 14:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  Faceless написав:
UA написав:Горизонтально не катит. Снег грязь.
Места крепления к кровле как герметизировать?
У меня тоже бонус в виде последнего этажа.
Закрепил 3 кв. метра к башне где машинное отделение лифта, на крепления из металлического уголка, под углом 45 градусов.
Летом класс.
Зимой на интернет и освещение хватает, если не пасмурный день.
Осваиваю профессию аккумуляторщика.
Дистилят, электролит, токи зарядки....
Ви зробили ставку на свинцево-кислотні?

AGM
Восстановил БУ суммарной емкостью на почти 400А :mrgreen:
"Необслуживаемые" AGM оказывается можно обслуживать.

Просто засульфувалися?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 15:00

  UA написав:
  GALeon написав:В Киеве на Софиевской Борщаговке в квартире рванул аккумулятор

Как сообщили позже в ГСЧС в Киевской области, в одной из квартир многоэтажки на Борщаговке взорвался литиевый аккумулятор.

"В результате происшествия есть один потерпевший. Огня практически не было, был лишь небольшой взрыв. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести", – рассказали спасатели.

https://t.me/uniannet/136039?single

АКБ с Алиексарес и быстрые зарядки

Не. У него литиевый. Они взрываются.
AGM нуно.
Тяжеловато мне было перекоммутировать щиты с контакторами, пофазно, узо нужно разрывать на вводе.
Можно предложить соседям на общих балконах организовать пищеблоки на газу. Можно использовать 50 литровые баллоны. А на крышах многоэтажек ветряки на 500 кВт. Оно и красиво и футуристично.
Для обогрева в центре жилых комплексов - кострища. Казанок с ухой. Для дров сгодится старая мебель, столы из слэба. Желательно
духовые. Меньше загрязняют окружающую среду. ДСП вредно формальдегидами
Бетон
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