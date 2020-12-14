Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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так я живу как раз на последнем этаже. надо мной никого. крыша плоская. я думал просто положить панели горизонтально, возможно прикрутить какой-то груз под один край. заодно решается вопрос парусности. опционально можно положить на крышу лист пластика или чего-то такого, чтоб даже не царапать крышу. мощность зарядки экофлова от панелей 800 ватт, то есть 8 кв. метров панелей, больше нет смысла
Горизонтально не катит. Снег грязь. Места крепления к кровле как герметизировать? У меня тоже бонус в виде последнего этажа. Закрепил 3 кв. метра к башне где машинное отделение лифта, на крепления из металлического уголка, под углом 45 градусов. Летом класс. Зимой на интернет и освещение хватает, если не пасмурный день. Осваиваю профессию аккумуляторщика. Дистилят, электролит, токи зарядки....
Ви зробили ставку на свинцево-кислотні?
AGM Восстановил БУ суммарной емкостью на почти 400А "Необслуживаемые" AGM оказывается можно обслуживать.
UA написав:Горизонтально не катит. Снег грязь. Места крепления к кровле как герметизировать? У меня тоже бонус в виде последнего этажа. Закрепил 3 кв. метра к башне где машинное отделение лифта, на крепления из металлического уголка, под углом 45 градусов. Летом класс. Зимой на интернет и освещение хватает, если не пасмурный день. Осваиваю профессию аккумуляторщика. Дистилят, электролит, токи зарядки....
Ви зробили ставку на свинцево-кислотні?
AGM Восстановил БУ суммарной емкостью на почти 400А "Необслуживаемые" AGM оказывается можно обслуживать.
Не. У него литиевый. Они взрываются. AGM нуно. Тяжеловато мне было перекоммутировать щиты с контакторами, пофазно, узо нужно разрывать на вводе. Можно предложить соседям на общих балконах организовать пищеблоки на газу. Можно использовать 50 литровые баллоны. А на крышах многоэтажек ветряки на 500 кВт. Оно и красиво и футуристично. Для обогрева в центре жилых комплексов - кострища. Казанок с ухой. Для дров сгодится старая мебель, столы из слэба. Желательно духовые. Меньше загрязняют окружающую среду. ДСП вредно формальдегидами
UA написав:AGM Восстановил БУ суммарной емкостью на почти 400А "Необслуживаемые" AGM оказывается можно обслуживать.
Просто засульфувалися?
Водичка из электролита в AGM тоже испаряется. Необслуживаемые это маркетинг. Там под этикеткой есть пробки. Туда рассол (2 куба электролита низкой плотности на 1 литр дистиллята) заливаю в 2-3 захода. Пока маты не перестанут втягивать жидкость.
На десулфатизацию низкими токами на недельку тоже ставлю