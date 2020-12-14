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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11814118151181611817
Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 11:52

  Faceless написав:
UA написав:
  smdtranz написав:whois2010

так я живу как раз на последнем этаже. надо мной никого. крыша плоская. я думал просто положить панели горизонтально, возможно прикрутить какой-то груз под один край. заодно решается вопрос парусности.
опционально можно положить на крышу лист пластика или чего-то такого, чтоб даже не царапать крышу.
мощность зарядки экофлова от панелей 800 ватт, то есть 8 кв. метров панелей, больше нет смысла

Горизонтально не катит. Снег грязь.
Места крепления к кровле как герметизировать?
У меня тоже бонус в виде последнего этажа.
Закрепил 3 кв. метра к башне где машинное отделение лифта, на крепления из металлического уголка, под углом 45 градусов.
Летом класс.
Зимой на интернет и освещение хватает, если не пасмурный день.
Осваиваю профессию аккумуляторщика.
Дистилят, электролит, токи зарядки....
Ви зробили ставку на свинцево-кислотні?

AGM
Восстановил БУ суммарной емкостью на почти 400А :mrgreen:
"Необслуживаемые" AGM оказывается можно обслуживать.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 14:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  Faceless написав:
UA написав:Горизонтально не катит. Снег грязь.
Места крепления к кровле как герметизировать?
У меня тоже бонус в виде последнего этажа.
Закрепил 3 кв. метра к башне где машинное отделение лифта, на крепления из металлического уголка, под углом 45 градусов.
Летом класс.
Зимой на интернет и освещение хватает, если не пасмурный день.
Осваиваю профессию аккумуляторщика.
Дистилят, электролит, токи зарядки....
Ви зробили ставку на свинцево-кислотні?

AGM
Восстановил БУ суммарной емкостью на почти 400А :mrgreen:
"Необслуживаемые" AGM оказывается можно обслуживать.

Просто засульфувалися?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 15:00

  UA написав:
  GALeon написав:В Киеве на Софиевской Борщаговке в квартире рванул аккумулятор

Как сообщили позже в ГСЧС в Киевской области, в одной из квартир многоэтажки на Борщаговке взорвался литиевый аккумулятор.

"В результате происшествия есть один потерпевший. Огня практически не было, был лишь небольшой взрыв. Пострадавший находится в состоянии средней тяжести", – рассказали спасатели.

https://t.me/uniannet/136039?single

АКБ с Алиексарес и быстрые зарядки

Не. У него литиевый. Они взрываются.
AGM нуно.
Тяжеловато мне было перекоммутировать щиты с контакторами, пофазно, узо нужно разрывать на вводе.
Можно предложить соседям на общих балконах организовать пищеблоки на газу. Можно использовать 50 литровые баллоны. А на крышах многоэтажек ветряки на 500 кВт. Оно и красиво и футуристично.
Для обогрева в центре жилых комплексов - кострища. Казанок с ухой. Для дров сгодится старая мебель, столы из слэба. Желательно
духовые. Меньше загрязняют окружающую среду. ДСП вредно формальдегидами
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 16:34

  Faceless написав:
UA написав:AGM
Восстановил БУ суммарной емкостью на почти 400А :mrgreen:
"Необслуживаемые" AGM оказывается можно обслуживать.

Просто засульфувалися?

Водичка из электролита в AGM тоже испаряется.
Необслуживаемые это маркетинг.
Там под этикеткой есть пробки.
Туда рассол (2 куба электролита низкой плотности на 1 литр дистиллята) заливаю в 2-3 захода. Пока маты не перестанут втягивать жидкость.

На десулфатизацию низкими токами на недельку тоже ставлю
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 17:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-kom ... THT07.html

Возле моей бывшей дачи сдаётся.
Говорят, это Гереги
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 21:56

  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-komissii-ryadom-kg-kanadskaya-derevnya-rezidentsiya-sosnovyy-les-IDTHT07.html

Возле моей бывшей дачи сдаётся.
Говорят, это Гереги

Интересно, они во фраках и париках по этим интерьерам перемещаются?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 22:28

https://m.censor.net/ua/news/3493640/za ... ankrutstva
Чукча2
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 23:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-komissii-ryadom-kg-kanadskaya-derevnya-rezidentsiya-sosnovyy-les-IDTHT07.html

Возле моей бывшей дачи сдаётся.
Говорят, это Гереги

Интересно, они во фраках и париках по этим интерьерам перемещаются?
Як Джон Уік. Всіх розстріляли
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 23:12

  airmax78 написав:
  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-komissii-ryadom-kg-kanadskaya-derevnya-rezidentsiya-sosnovyy-les-IDTHT07.html

Возле моей бывшей дачи сдаётся.
Говорят, это Гереги

Интересно, они во фраках и париках по этим интерьерам перемещаются?


Дизайнерская мода быстротечна.
То, что в 00-х стоило состояние, сейчас или называют "памятник деньгам" или пускают "под перфоратор".
То-же самое будет через 5-7 лет с тем что сейчас считает модным.
Так что года 3-4 чтобы продать пока еще актуальный ремонт в квитке, думаю есть.
Это уже "летящий с крыши небоскреба арбуз", он чего-то стоит пока не коснулся асфальта.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2024 23:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Чукча2 написав:https://m.censor.net/ua/news/3493640/zabudovnytsya_sachenko_pochala_protseduru_bankrutstva
Життя бентежне
Faceless
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