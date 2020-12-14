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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 чер, 2024 21:13
rjkz написав: airmax78 написав: Бетон написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-komissii-ryadom-kg-kanadskaya-derevnya-rezidentsiya-sosnovyy-les-IDTHT07.html
Возле моей бывшей дачи сдаётся.
Говорят, это Гереги
Интересно, они во фраках и париках по этим интерьерам перемещаются?
Дизайнерская мода быстротечна.
То, что в 00-х стоило состояние, сейчас или называют "памятник деньгам" или пускают "под перфоратор".
То-же самое будет через 5-7 лет с тем что сейчас считает модным.
Так что года 3-4 чтобы продать пока еще актуальный ремонт в квитке, думаю есть.
Это уже "летящий с крыши небоскреба арбуз", он чего-то стоит пока не коснулся асфальта.
у герег чувство стиля родом из базара строй материалов. ладно особняк. вы посмотрите на эпицентры: синий цвет, белые полоски, как у советского матраса, с оранжевым курятником на входе, как баг пикселей или пародия майнкрафта. это просто кровь из глаз.
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Бетон
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Додано: Нед 09 чер, 2024 21:20
дел
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Додано: Нед 09 чер, 2024 21:45
Бетон
так а им то что, ничего личного, только бизнес, а точнее маркетинг.
какие-то хитрые люди решили, что оно должно быть пестрое и узнаваемое, и именно такие цвета подходят. и они таки захватили рынок, эпицентр реально годная контора, не сидят сложа руки, занимаются всем подряд. вон уже заправки строят.
у нас вообще нормальную вывеску попробуйте еще найти, один вырви глаз, сделаный в лучшем случае из дешевого пластика, а то и на баннере напечатанное, плюс обклейка оракалом и вуаля, пипл хавает
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Додано: Нед 09 чер, 2024 23:47
rjkz написав: airmax78 написав: Бетон написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bez-komissii-ryadom-kg-kanadskaya-derevnya-rezidentsiya-sosnovyy-les-IDTHT07.html
Возле моей бывшей дачи сдаётся.
Говорят, это Гереги
Интересно, они во фраках и париках по этим интерьерам перемещаются?
Дизайнерская мода быстротечна.
То, что в 00-х стоило состояние, сейчас или называют "памятник деньгам" или пускают "под перфоратор".
То-же самое будет через 5-7 лет с тем что сейчас считает модным.
Так что года 3-4 чтобы продать пока еще актуальный ремонт в квитке, думаю есть.
Это уже "летящий с крыши небоскреба арбуз", он чего-то стоит пока не коснулся асфальта.
Дайте примеры ремонтов не в стиле базы медельинского наркокартеля в подобных домах в вашем регионе
Желательно не в каркасниках или гипсокартонниках
Квартиру Трампа в районе вашего ЦП с лютейшим пшонкостайлом кто выкладывал зимой здесь?
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барабашов
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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