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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11816118171181811819
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 09:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://youtu.be/mmxqXklALco?si=UPe25A_WiMkARF20
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 09:51

  kingkongovets написав:https://youtu.be/mmxqXklALco?si=UPe25A_WiMkARF20

що там з метро, яке втонуло, вже пройшло півроку
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 10:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:що там з метро, яке втонуло, вже пройшло півроку


https://youtu.be/ooh2R2WUNFA?si=RYeXFB2cQXna6B5I
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 11:50

  kingkongovets написав:
flyman написав:що там з метро, яке втонуло, вже пройшло півроку


https://youtu.be/ooh2R2WUNFA?si=RYeXFB2cQXna6B5I

питання було риторичне, так як хтось там бив себе п"яткою в груди, що за півроку поїде затонувше ШРТ
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 13:26

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Скільки коштують квартири в новобудовах Києва: статистика червня 2024

На Вашу думку, з якими факторами пов'язана така динаміка зростання цін?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 14:23

  Ірина_ написав:На Вашу думку, з якими факторами пов'язана така динаміка зростання цін?
с желанием пока тепло, "пока не началось" - взять последних оптимистов "на понт" .
Ну кто будет по таким ценам покупать, когла в городе ни централизованного отопления, ни лифтов, ни канализации. И из мостов надьожных - только пешеходные
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2024 15:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Цікава думка
Investor_K
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