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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 чер, 2024 09:16
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 13 чер, 2024 09:51
Додано: Чет 13 чер, 2024 10:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 13 чер, 2024 11:50
питання було риторичне, так як хтось там бив себе п"яткою в груди, що за півроку поїде затонувше ШРТ
Додано: Чет 13 чер, 2024 13:26
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Скільки коштують квартири в новобудовах Києва: статистика червня 2024
На Вашу думку, з якими факторами пов'язана така динаміка зростання цін?
Додано: Чет 13 чер, 2024 14:23
с желанием пока тепло, "пока не началось" - взять последних оптимистов "на понт" .
Ну кто будет по таким ценам покупать, когда в городе ни централизованного отопления, ни лифтов, ни канализации. И из мостов надьожных - только пешеходные
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 13 чер, 2024 18:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 13 чер, 2024 15:18
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Цікава думка
Додано: П'ят 14 чер, 2024 03:41
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Такая мойка 20 долларов,как пресловутая мойка Унуноктия с Голосухи 13, стоить не будет
Там несколько тысяч минимум цена, а если с электросервоприводами да позолота реальная - так точно на такую только на ЛБЗ заработать за год можно будет
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