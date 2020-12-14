Что у вас там с водой?
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 14:42
Что у вас там с водой?
Додано: П'ят 14 чер, 2024 14:43
Как я и писал, раскопают и заново роблять склепіння.
С учётом воровства это на несколько лет
Додано: П'ят 14 чер, 2024 14:47
Первое что нужно делать- система очистки колонного или, если нет места, кабинетного типа. Без этого невозможно испольвание современных инж систем. Соль для регенерации досыпаю и нет ни налёта ни пятен, тропический душ работает идеально.
В Англии вода вообще трэш. У баб волосы стоят
Додано: П'ят 14 чер, 2024 16:16
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
свіжаковий репортаж про стан справ на Деміївській свідчить про явний прогрес на будівництві, про які там «роки» трусить наш фахівець з мостобудуванню я хз)
спочатку він взагалі ніс шо тунелю повна кабзда і шо метро там буде в найкращому разі через роки, а скоріш за все вже ніколи, бо Кличко вчасно не перевіряв тунелі бгг)
роботи там такими темпами на декілька тижнів і питання лише встигнуть вони до осені чи ні
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